تاکید وزیر سابق سعودی بر اهمیت گفتگو میان ایران و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گالف نیوز، وزیر سابق اطلاعات عربستان در جریان اجلاس موسسه بیروت که روز یکشنبه در ابوظبی برگزار شد، بر اهمیت گفتگو میان این کشور و تهران تاکید کرد.
«ترکی الفیصل» گفت: ما از ضرورت گفتگو میان تهران و عربستان حمایت می کنیم. روابط دو جانبه این دو کشور به طرز قابل تاملی، مهمترین عامل تحول ژئوپولیتیکی، اقتصادی و اجتماعی خاور میانه است.
او گفت: تلاش برای ایجاد یک گفتگوی سازنده و نظام مند میان این دو قدرت، امری حیاتی برای منطقه و جهان به حساب می آید.
وی ادامه مدعی شد: توپ هم اکنون در زمین ایران است زیرا عربستان بارها اعلام کرده است که دخالت ایران در امور عربی غیر قابل قبول است.ایران به این دخالت خود می بالد.
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