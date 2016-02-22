آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور ۱۳ اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون نوبت شانزدهم دوره های فراگیر کارشناسی ارشد است.

کارت‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه ۱۰ اسفند برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده با مراجعه به سایت و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری و ...) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

در صورتی که داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲و ۱۵ (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، مؤسسه فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کارشناسی، معدل مقطع کاردانی «دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته»، و کدرشته‌ محلهای انتخابی) مشاهده کردند، لازم است برای اصلاح به سایت سنجش مراجعه کنند.

داوطلبان برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳ اسفند منحصراً به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

در صورتیکه داوطلب نسبت به بندهای ۳ و ۸ (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده کرد ضروری است پیش از آزمون مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول منتشر شده) مراجعه و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

چنانچه عکس الصاقی به کارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عکس و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار برای اصلاح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در سهمیه ثبت نامی (بند ۷) کارت شرکت در آزمون داوطلب وجود دارد (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان، سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) ‌و یا وزارت جهاد کشاورزی) لازم است فرد برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود تا تاریخ ۱۵ اسفند به ارگان مربوطه مراجعه کنند.

نماینده سازمان سنجش در روزهای سه شنبه ۱۱ و چهارشنبه ۱۲ اسفند صبح از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد.

آزمون ساعت‌ ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۱۳ اسفند آغاز می شود و در ورودی حوزه های امتحانی رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ بسته خواهد شد و داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون ورودی دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۵ در روزهای ۱۳ تا ۲۰ اسفند بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان باید آن را تکمیل کنند.