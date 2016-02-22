سامانه مجلس گرافی در دانشگاه تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با هدف شفاف‌سازی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نرم‌افزار مجلس‌گرافی را راه‌اندازی کرده است.

این سامانه یک کار پژوهشی دانشگاهی در حوزه شبکه‌های اجتماعی و پردازش متن است که تمامی اطلاعات مندرج در آن، از اسناد منتشرشده توسط مجلس استخراج شده است.

در این سامانه عملکرد نمایندگان از منظر شش شاخص مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته است. از میان این شاخص‌ها، سه شاخص نظم حضور در صحن علنی مجلس بر اساس غیبت‌ها و تأخیرهای نمایندگان، نطق‌های پیش از دستور و تذکرات کتبی نماینده به هیات دولت با تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی، از متن صورت‌جلسات مجلس استخراج شده است.

سه شاخص دیگر شامل تعداد طرح‌های ارائه شده توسط نماینده، تعداد طرح‌های امضاشده توسط نماینده و تعداد سوالات مطرح شده در کمیسیون‌ها نیز از روی اطلاعات منتشرشده در سایت مجلس استخراج شده است.

در این سامانه برای هر نماینده یک صفحه شخصی ایجاد شده است که تمام فعالیت‌های وی در قالب نمودارهای متنوع به تصویر کشیده شده و با دیگر نمایندگان مقایسه شده است. اطلاعات مورد استفاده مجلس‌گرافی برای تحلیل شامل ۳۵۰ صورت‌جلسه است که اولین جلسه آن هفتم خرداد ۹۱ و آخرین آن سوم شهریور ۹۴ بوده است.

یکی از گزارش‌های این سامانه، «کلمه‌گرافی» نطق‌های نمایندگان است. در کلمه‌گرافی، کلمات کلیدی صحبت‌ها با تکنیک‌های پردازش متن استخراج شده و کلمات، متناسب با تعداد رویدادشان در نطق نماینده با اندازه‌های متفاوت رسم شده‌اند.

براساس این نرم افزار نمودار برای سوالات و تذکرات نماینده نیز تهیه شده که به نحو جالب توجهی موضوعاتی که هر نماینده بر روی آن تمرکز کرده را به تصویر کشیده است.

یکی دیگر از گزارش‌های نرم افزار مجلس گرافی، رتبه‌بندی نمایندگان بر اساس جمیع این شش شاخص است که فعال‌ترین و غیرفعال‌ترین نمایندگان را به صورتی کاملا شفاف در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

علاوه بر این، نمایندگان استان‌های مختلف نیز با یکدیگر مقایسه شده‌اند تا تصمیم‌گیری مردم برای قضاوت در مورد عملکرد نماینده شهرشان در مقایسه با شهرهای همجوار آسان شود.

این سامانه در یک گزارش، جمع‌بندی فعالیت متوسط نمایندگان استان‌ها را با هم مقایسه می‌کند تا فعال‌ترین و ضعیف‌ترین استان‌ها در امر قانون‌گذاری معرفی شوند.