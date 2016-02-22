کیفیت هوای نظرآباد و فردیس در وضعیت خطرناک قرار گرفت

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت كیفی هوای امروز استان البرز، شاخص کیفیت هوای شهرستان فردیس را ۳۰۷ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوا در این شهرستان در وضعیت خطرناک قرار دارد.

وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۳۳۲ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای در این شهرستان نیز در وضعیت خطرناک قرار دارد.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج را ۱۴۶ اعلام کرد که برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ را ۱۵۲ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوا در این شهرستان برای همه گروه‌ها ناسالم است و در حال حاضر آلودگی هوا به مرز هشدار رسیده است.

محمدی در پایان با تاکید بر اینکه وقتی شاخص کیفیت هوا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ قرار می گیرد یعنی وضعیت به حالت خطرناک درآمده است، گفت: از همه شهروندان استان البرز به ویژه شهروندان نظرآبادی و فردیسی در خواست می کنیم از سفرهای غیرضروری درون شهری جدا اجتناب کنند.

تشدید ریزگردها در استان و بالا رفتن میزان غلظت آلودگی هوا مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان های اشتهارد، نظرآباد و فردیس را امروز به تعطیلی کشاند.

اداره کل هواشناسی استان البرز نیز روز گذشته در پی اطلاعیه ای اعلام کرده است؛ بر اساس تحليل آخرين نقشه‌های پيش‌يابی هواشناسي، انتظار می رود كه امروز گردوخاک مستقر در جنوب غرب و غرب كشور به وسيله جريان های جنوب غربی با غلظت كمتر استان البرز را به طور موقت تحت تاثير قرار دهد و موجب كاهش كيفيت هوا شود توصيه می شود تمهيدات لازم اتخاذ شود.