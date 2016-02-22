مردم با انتخاب فرد اصلح به وظیفه دینی خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک شدن به روز انتخابات مجلس خبرگان و رهبری و مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه جاری اظهار داشت: هر چه به روزهای پایانی انتخابات نزدیک می‌شویم شیطنت‌ها و توطئه‌های دشمنان نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه همه به ویژه رسانه‌ها در این عرصه سنگین است، عنوان کرد: رسانه‌های ما هرچه می‌توانند باید در داخل کشور آگاه‌سازی کرده و بر علیه نقشه‌های شوم دشمن افشاگری کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان با اشاره به حمایت برخی از رسانه‌های بیگانه از کاندیدا تصریح کرد: وقتی لیستی مورد تایید دشمنان ما قرار می‌گیرد، لازم است آن جریان و کاندیداها اعلام برائت کنند و بگویند که تعریف دشمن را قبول ندارند و در مخالفت با دشمن سخن بگویند.

جعفری افزود: این موضوع که از کدام لیست، چه کشورها و چه جریان‌هایی حمایت می‌کنند می‌تواند ملاک خوبی برای قضاوت مردم باشد و مردم مسلما توصیه‌های رسانه‌های بیگانه را گوش نخواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) عنوان کرد: آن حضرت در پاسخ به سوال فردی در مورد تردید در انتخاب بین دو حاکم، عادل، صادق و باتقوا بودن را از ملاک‌ها برشمرده و به انتخاب گزینه‌ای که دشمن را خشمگین می‌کند تاکید فرموده‌اند.

جعفری با اشاره به سخان مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان شرقی ابراز کرد: همان طور که معظم له فرمودند مردم در انتخابات متفاوت با خواست دشمن عمل کنند.

وی با بیان اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری باید چراغ راه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: معظم له در سخنرانی اخیرشان به آگاه‌سازی مردم از نیات پلید دشمن اشاره داشتند که رسانه‌ها می‌توانند در این عرصه به خوبی وارد شوند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان اظهار داشت: رسانه‌های بیگانه در تلاشند تا با تبلیغات گسترده در انتخابات تاثیرگذار باشند ولی ملت بصیر ایران چنان اجازه‌ای را نخواهند داد.

جعفری با تبیین اهداف رسانه‌های بیگانه در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات گفت: رسانه‌های بیگانه به دنبال مهندسی کردن انتخابات هستند که در این شرایط وظیفه رسانه‌های ما سنگین‌تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: انگلیسی‌ها به روحانیتی حمله می‌کنند که نماد نه گفتن به همه فریبکاری‌ها و سلطه‌جویی‌های انگلیسی‌ها در داخل بوده‌اند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان با اشاره به ویژگی‌های نماینده اصلح بیان کرد: یک نماینده باید متدین، انقلابی، شجاع، بصیر، ولایتمدار و از جنس مردم باشد و کسانی در زندگی اشرافی غرق شده‌اند و در بزنگاه‌ها از امتحان انقلاب سربلند بیرون نیامده‌اند به درد مردم نمی‌خورند.

جعفری حضور حماسی و انقلابی مردم را در پای صندوق های رای تقویت‌ کننده پایه‌های نظام دانست و تاکید کرد: به طور یقین این مردم بصیر با حضور حداکثری و انتخاب فرد اصلح به وظیفه دینی خود عمل خواهند کرد.

وی از رسانه‌های استان زنجان نیز خواست در مدت باقی‌مانده مردم را در کمک به انتخاب فرد اصلح یاری کنند.