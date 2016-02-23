جدول حد نصاب نمرات زبان آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو جلسه ۱۴۲ هیات رئیسه دانشگاه آزاد درخصوص حد نصاب نمره آزمون های مورد تایید این دانشگاه جدول عناوین آزمون های مورد تایید به همراه حد نصاب نمرات مربوطه اعلام شد که به شرح زیر است:
|نام آزمون
|حداقل نمره قابل قبول
|حد نصاب نمره مشروط
|EPT-IAU
|۵۰
|۴۰
|TOEFL-IBI
|۶۵
|۵۲
|TOEFL-PAPER BASE
|۵۲۰
|۴۱۶
|MCHE و MSRT
|۶۵
|۵۲
|TOLIMO
|۵۴۰
|۴۳۲
|IELTS
|۶
|۴.۸
دانشجویانی که ۸۰ درصد نمره حد نصاب نمره قبولی را در یکی از آزمون های فوق کسب کرده باشند، می توانند مشروط به کسب نمره قبولی قبل از دفاع رساله خود، در امتحان جامع این دانشگاه شرکت کنند.
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