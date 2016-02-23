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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۴۲

در بخشنامه ای اعلام شد؛

جدول حد نصاب نمرات زبان آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد

جدول حد نصاب نمرات زبان آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد در بخش نامه ای حد نصاب نمره زبان به صورت مشروط برای شرکت در آزمون جامع دکتری تخصصی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو جلسه ۱۴۲ هیات رئیسه دانشگاه آزاد درخصوص حد نصاب نمره آزمون های مورد تایید این دانشگاه جدول عناوین آزمون های مورد تایید به همراه حد نصاب نمرات مربوطه اعلام شد که به شرح زیر است:

جدول حد نصاب نمرات زبان آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد
نام آزمون حداقل نمره قابل قبول حد نصاب نمره مشروط
EPT-IAU ۵۰ ۴۰
  TOEFL-IBI ۶۵ ۵۲
TOEFL-PAPER BASE ۵۲۰ ۴۱۶
MCHE و MSRT ۶۵ ۵۲
TOLIMO ۵۴۰ ۴۳۲
IELTS ۶ ۴.۸

دانشجویانی که ۸۰ درصد نمره حد نصاب نمره قبولی را در یکی از آزمون های فوق کسب کرده باشند، می توانند مشروط به کسب نمره قبولی قبل از دفاع رساله خود، در امتحان جامع این دانشگاه شرکت کنند.

کد مطلب 3562880

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