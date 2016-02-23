به گزارش خبرنگار مهر، پیرو جلسه ۱۴۲ هیات رئیسه دانشگاه آزاد درخصوص حد نصاب نمره آزمون های مورد تایید این دانشگاه جدول عناوین آزمون های مورد تایید به همراه حد نصاب نمرات مربوطه اعلام شد که به شرح زیر است:

جدول حد نصاب نمرات زبان آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد نام آزمون حداقل نمره قابل قبول حد نصاب نمره مشروط EPT-IAU ۵۰ ۴۰ TOEFL-IBI ۶۵ ۵۲ TOEFL-PAPER BASE ۵۲۰ ۴۱۶ MCHE و MSRT ۶۵ ۵۲ TOLIMO ۵۴۰ ۴۳۲ IELTS ۶ ۴.۸

دانشجویانی که ۸۰ درصد نمره حد نصاب نمره قبولی را در یکی از آزمون های فوق کسب کرده باشند، می توانند مشروط به کسب نمره قبولی قبل از دفاع رساله خود، در امتحان جامع این دانشگاه شرکت کنند.