به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، همایون امیرزاده رئیس شورای نظارت و ارزشیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره اعضاء و وظایف این کمیته گفت: این کمیته با حضور نمایندگان معاونت امور فرهنگی، تشکل‌های نشر و شهرداری تهران تشکیل شده است و آقایان امیرمسعود شهرام نیا، محسن طائب و سیدمجید حسینی به نمایندگی در این کمیته عضویت دارند.

وی افزود: این کمیته وظیفه رصد روزانه اقدامات در حال انجام به منظور آماده‌سازی شهر آفتاب را برعهده دارد تا آخرین اقدامات اجرایی را به عالی ترین مقامات در معاونت امور فرهنگی، تشکل‌های نشر و شهرداری به اطلاع برسانند.

امیرزاده همچنین از برگزاری نخستین جلسه این کمیته در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم با تشکیل این کمیته اطمینان بیشتری به روند آماده سازی نمایشگاه حاصل شود. تشکیل این کمیته می‌تواند به درگیر کردن حوزه نشر به عنوان بهره بردار اصلی نمایشگاه کمک کند و همچنین از نگرانی آن‌ها نسبت به آماده سازی محل برگزاری نمایشگاه بکاهد.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.