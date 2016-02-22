اورژانس هوایی گیلان به صورت آزمایشی راه اندازی شد

مدیر عامل بیمارستان بین المللی قائم (عج) صبح دوشنبه در حاشیه راه اندازی آزمایشی اورژانس هوایی گیلان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با فرود موفقیت آمیز و آزمایشی و حمل مجروح توسط بالگرد هلال احمر جمهوری اسلامی ایران،مردم گیلان در آینده نزدیک شاهد راه اندازی اورژانس هوایی و Air Taxi خواهند بود.

علیرضا کریم زاد حق، با اشاره به تراکم جمعیت بالای استان و ترافیک موجود در جاده های منتهی به استان به دلیل توریستی بودن منطقه تصریح کرد: با توجه به عوامل یاد شده آمار تصادفات جاده ای در گیلان بالا است و به خصوص در ایام نوروز و تابستان که حجم ترافیک بالا می رود، در صورت بروز حادثه امدادرسانی زمینی به مجروحان با سختی صورت می گیرد که در برخی موارد عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته است.

وی با تاکید بر ضرورت راه اندازی اورژانس هوایی در گیلان تصریح کرد: علاوه بر تصادفات جاده ای، به علت تمرکز امکانات تخصصی و درمانی در مرکز استان و دسترسی نداشتن سریع همه مردم استان به این امکانات، لازم بود تا اورژانس هوایی جهت انتقال بیماران بد حال از اقصی نقاط استان راه اندازی شود تا مصدومان و حتی بیماران قلبی که نیاز به فوریت های درمانی دارند، در کمترین زمان ممکن به مراکز درمانی در مرکز استان منتقل شوند.

کریم زاد حق در ادامه به ساخت و تجهیز سایت فرود بالگرد در بیمارستان بین المللی قائم (عج) اشاره کرد و گفت: مجهز بودن بیمارستان بین المللی قائم (عج) به بخش های مراقبت های ویژه (ICU)، اتاق های عمل مجهز، سی تی اسکن۱۶ اسلاید، بخش CCU و بخش جراحی قلب، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و همچنین بخش های تروما، این قابلیت را در این مرکز ایجاد کرده تا کلیه خدمات اورژانسی به بیماران تصادفی و اورژانس های قلبی ارائه شود.

وی با اشاره به ضرورت وجود اورژانس هوایی در استان از استاندار گیلان و همچنین مسئولین ستاد بحران، مسئولین اورژانس استان، دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان درخواست کرد تا تمهیدات لازم برای راه اندازی دائم اورژانس هوائی استان در نظر گرفته شود.