رقابت نفس گیر در لردگان/۷۱۰ شعبه اخذ رای در چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری چهار حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی دارد که از این چهار حوزه انتخابیه چهار نماینده راهی مجلس شورای اسلامی می‌شوند.

حوزه‌های انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری شامل حوزه انتخابیه شهرکرد که شامل شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و بخش فرخ شهر است. حوزه انتخابیه فارسان شامل شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان و کیار است.

حوزه انتخابیه بروجن نیز شامل شهرستان بروجن(شهرهای سفیددشت، فرا دنبه؛ گندمان، نقنه، بلداجی و...) است و حوزه انتخابیه لردگان نیز شامل لردگان(شهرهای لردگان، ماخلیفه و...) است.

از مجموع ۶۷ نامزد حاضر در زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری، ۱۸نامزد از حوزه انتخابیه شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار، ۱۳ نامزد از حوزه انتخابیه شهرستان شهرکرد، سامان و بن، ۲۰ نامزد از حوزه انتخابیه شهرستان لردگان و ۱۶ نامزد از حوزه انتخابیه شهرستان بروجن فعال شدند.

تعداد داوطلبان انتخابات استان چهارمحال و بختیاری به ۶۶ نامزد رسیده است

در حال حاضر یکی از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لردگان از ادامه رقابت انصراف داده است.

مجید جلیل سر قلعه نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی از ادامه رقابت انتخاباتی کناره‌گیری کرده است و در حال حاضر تعداد داوطلبان انتخابات استان چهارمحال و بختیاری به ۶۶ نامزد رسیده است.

از حوزه انتخابیه شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار فرامرز شیروانی، محمد رئیسی فیل آبادی، محمد سلیمانی بابادی، خداداد خدادادی دشتکی، فروغ فرهادیان، خدابخش بهرامی، اسماعیل عباسی گوجانی، حیدر خدادادی، هرمز سهرابی ظلم آبادی، رسول پژوهش، سیدداریوش رحیمی، حمیدرضا عزیزی فارسانی، علی کاظمی باباحیدری، قدرت الله حمزه شلمزاری، محمود نوروزی چلیچه، عباس اسدی قلعه رشیدی و رضا حاجی پور با یکدیگر رقابت می کنند.

در حوزه انتخابیه شهرستان شهرکرد، سامان و بن، سید سعید زمانیان دهکردی، جواد صدیقی هفشجانی، حسین نافیان دهکردی، رحمان کرمی اشکفتکی، داوود حیدری پبدنی، عبدالله علیمحمدی نافچی، صادق سلیمی بنی، نادر امینی راستابی، امامقلی بیابانی، رضا رضایی، علی کرمی صادق آبادی، اردشیر نوریان و مسلم کریمی در صحنه رقابت حضور دارند.

در حوزه انتخابیه شهرستان لردگان، رسول بیژنی، عبدالمحمد بابااحمدی میلانی، محمد خالدی سردشتی، سهراب عبدالهی سهل آبادی، مصطفی علیخانی فرادنبه، غلامرضا جمالی ارمندی، محمد محمودی ماندنی، مسعود میرزایی، خسرو خلیل طهماسبی، نیازعلی انصاریان بارزی، حشمت الله تیرگیر مالخلیفه، علیرضا جلیل، ابوالحسن نظری، داوود توحیدی، حمید خلیلی مقدم، عضنفر صالحی میشانی، مجید جلیل سرقلعه، سهام خالدی سردشت و غلامعلی بابااحمدی میلانی با همدیگر به رقابت می پردازند.

در حوزه انتخابیه شهرستان بروجن محمد سیفی پور، غلامرضا میرزایی، غلامرضا زیلابی، فرهاد حبیبی، غضنفر رفیعی بلداجی، حمید شفیع زاده بروجنی، یدالله فرادنبه، احمد رضی، فرهاد شیرانی، امیرعباس سلطانی، خدیجه ربیعی فرادنبه، حافظ آقابیگی بلداجی، سهراب خاکپور، عطاالله خلیلی، علی رشیدی چغاخور، علی نادری فرد و ابوذر مقیمی بلداجی با یکدیگر رقابت می کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نماینده فعلی مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی از ادامه رقابت انتخاباتی کناره گیری کرده است، بیان داشت: هم اکنون تعداد داوطلبان حاضر در صحنه رقابت ۶۶ نفر هستند.

جعفر مردانی عنوان کرد: از ابتدای زمان تعین صلاحیت‌ها تاکنون ۳۷ نفر در استان چهارمحال و بختیاری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف داده‌اند.

وی افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است و مشکلی برای ایجاد شعب انتخاباتی در مناطق مختلف استان نداریم.

وی یاداور شد: چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه است که حوزه انتخابیه شهرستان لردگان دارای بیشترین نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

۷۱۰ شعبه اخذ رای در استان چهارمحال و بختیاری دایر می‌شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۷۱۰ شعبه اخذ رای در استان چهارمحال و بختیاری دایر می‌شود.

خدابخش مرادی عنوان کرد: ۷۱۰ شعبه اخذ رای برای برگزاری دو انتخابات مجلس دهم و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان پیش‌بینی‌شده است.

وی اذعان داشت:از این تعداد شعبه اخذ رای، ۵۰۳ شعبه ثابت و ۲۰۷ شعبه سیار است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۱۱هزار نفر در برگزاری این دو انتخابات در استان مشارکت دارند.