بالاخره چقدر نمک مضر است؟

دویچه وله نوشت: محققان دانشگاه کلمیبا می‌گویند هیچ‌کدام از این دو دسته پاسخی نهایی برای این پرسش ندارند و تنها پاسخ طرف دیگر را اشتباه می‌دانند.



غذاهای آماده، کالباس، پنیر و حتی نان حاوی مقدار قابل توجهی نمک هستند. در آلمان مردان روزانه به طور متوسط حدود ۱۰ گرم و زنان حدود ۴/ ۸ گرم نمک مصرف می‌کنند.



با این حساب مصرف نمک اکثریت جمعیت آلمان بیش از میزانی است که انجمن تغذیه آلمان توصیه می‌کند. این انجمن مصرف حداکثر ۶ گرم نمک در روز، یعنی به اندازه یک قاشق چای‌خوری را مجاز می‌د‌اند.



این اندازه در توصیه سازمان بهداشت جهانی حتی از این هم کمتر است. این سازمان مصرف بیش از ۵ گرم نمک را موجب افزایش خطر بیماری‌های قلب و عروق و مر‌گ ‌زودرس می‌داند.



این توصیه‌ها اما در میان پژوهشگران مورد مناقشه است. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کلمیبا در نیویورک با بررسی مقالات علمی منتشر شده در مورد مصرف نمک، در مورد اختلاف ‌نظر پژوهشگران در این زمینه تحقیق کرده است.



تیم دانشگاه کلمبیا پس از بررسی ۲۶۹ مقاله علمی در مورد نمک به این نتیجه رسیده است که ۵۴ درصد این مقالات فرضیه خطرناک بودن مصرف بالای نمک و احتمال افزایش ابتلا به بیماری‌های قلب و عروق مرگ زودرس را تأیید کردند.



در مقابل ۳۳ درصد مقالات این فرضیه را رد کردند و ۱۳ درصد هم به نتیجه ‌مشخصی نرسیده‌اند. این بررسی روشن کرده است که پژوهشگران یا از یک فرضیه حمایت یا آن را رد می‌کنند.



در میان ۲۶۹ مقاله بررسی شده ۱۰ مقاله به نقد و بررسی پژوهش‌های مختلف پرداخته‌اند. این دسته مقالات ارزش علمی بیشتری دارند.



اما در این ۱۰ مقاله هم پژوهشگران به نتایج کاملأ متفاوتی از یکدیگر رسیده‌اند.



دلیل آن هم این بوده که به پژوهش‌هایی متفاوت از یکدیگر اتکا کرده بودند. در نهایت ۴ مقاله فرضیه خطرناک بودن مصرف بالای نمک را تأیید و ۳ مقاله آن را رد کردند. ۳ مقاله هم به نتیجه روشنی نرسیدند.



تیم تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا به این جمع‌بست رسید‌ه‌ است که پژوهشگران در زمینه مصرف نمک به دو دسته تقسیم می‌شوند. این دو دسته هیچ علاقه‌ای به بحث و تبادل نظر مستقیم با یکدیگر ندارند و مقالات منتشر شده در مورد مصرف نمک هم کمک چندانی به پایان مناقشه میان دو دسته نکرده است.



در نهایت هر دسته راه خود را می‌رود: یکی در مسیر تأیید مضر بودن مصرف بالای نمک و دیگری در مسیر رد این فرضیه.



تیم دانشگاه کلمبیا که نتیجه تحقیقی خود را در مجله تخصصی "ژورنال بین‌المللی اپیدمیولوژی" منتشر کرده‌ معتقد است که پژوهشگران بر اساس باورهای خود حرکت می‌کنند.



علاوه بر آن توليدكنندگان مواد غذایی نیز نفوذ زیادی در این زمینه دارند. برای این توليد كننده‌ها نمک ماده اولیه ارزان با ارزش غذایی اندکی است که مانند شکر و چربی می‌توان از آن برای تهیه محصولی با ویژگی‌هایی مطلوب برای خریدار استفاده کرد.



تیم تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا حتی معتقد است که توليد كننده‌هاي مواد غذایی به بحث‌های بی‌نتیجه در مورد مصرف نمک دامن می‌زنند و مانع پرداختن به مسائل دیگر می‌شوند.