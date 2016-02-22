خطرناکترین زن عضو داعش را بشناسید

شفقنا نوشت: براساس این گزارش به نقل از پایگاه خبری «INN لبنان»، این خبرگزاری روسی به نقل از منابع خود آورده است: «أم أنس» از قدرت بازداشت زنان و انتقال آنها به زندان ها برخوردار است. وی در منطقه «القدس» واقع در مرکز شهر موصل عراق سکونت دارد و همسر مسئول آنچه از سوی تروریست ها «دیوان محاسبات داعش» نامیده می شود، می باشد.

اسپوتینگ در ادامه آورده است: «الحجیه» با خودروی هلندی مدل «استار ایکس» خود در شهر موصل گشت و گذارمی زند و زنانی را که در نزدیکی خانه خود نشسته و یا برقع از صورت برداشته اند، بازداشت می کند.

به نقل از این خبرگزاری روسیه، أم انس ۵۰ سال دارد و متولد سال ۱۹۶۶م است و مسئول گردان الخنساء به شمار می رود که متشکل از زنان مهاجر عربی و خارجی در این گروه تروریستی است. ۵۰ زن که اکثریت آنها عربی و همسران عناصر این گروه هستند، تحت فرمان أم أنس می باشند.

به نوشته این خبرگزاری، زنان تحت فرمان ام انس، دستورات وی را اجرا کرده و اقدام به گاز گرفتن زنان غیرنظامی تا سر حد مرگ می کنند و با نیشکور گرفتن و کشیدن پوست زنان، آنها را به زندان انتقال می دهند.

در این تحقیق همچنین به گردان های نینوا اشاره کرده و آورده است: آنها گروهی از جوانان نینوا هستند که اقدام به ترور عناصر گروه تروریستی داعش می کنند.

اسپوتینگ در ادامه گزارش خود با این ادعا که با فرمانده گردان های نینوا گفتگو کرده است در ادامه از زبان وی که نامی از آن نیاورده است، می نویسد: سه نفر از بزگترین و خطرناک ترین فرماندهان داعش را در موصل و همچنین ۲۱ تن دیگر را تاکنون به هلاکت رسانده ایم.

به گفته مسئول گردان های نینوا، یکی از این کشته شدگان، «سالم العبیدی» ملقب به «ابومروه» مسئول انبار مهمات در منطقه سنجار واقع در غرب موصل بوده است. نفر دوم «محمد علی خلف» ملقب به ابوایوب انصاری مسئول شرعی در شهر موصل، و نفر سوم نیز «قحطان التکریتی» بود که مسئولیت فرماندهی نظامی داعش در محور منطقه «تکلیف» در شمال موصل را برعهده داشت.

فرمانده گردان های نینوا درباره ابوبکر بغدادی سرکرده داعش نیز گفته است که اطلاعاتی که به وی رسیده است، حاکی است که البغدادی همواره بین دیرالزور و موصل در رفت آمد است.