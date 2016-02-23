مهدی عنبر، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به خبرنگار مهر گفت: در نه ماه اول امسال ۲۱۴ تذکر و ۱۹۵ اخطار به دفاتر خدمات مسافرتی داده‌ایم. احکام انضباطی این دفاتر نیز شامل ۹۷ مورد تعلیق و ۶۱ مورد لغو مجوز بوده که دلایل آن متفاوت است. به عنوان مثال بسیاری از دلایل لغو مجوز دفاتر، عدم انطباق خدمات داده شده به مسافران با مفاد قراردادهای نوشته شده بوده است.

عنبر گفت: وقتی دفاتر لغو مجوز می‌شوند در حکم لغو آنها می‌نویسیم که در صورت ادامه فعالیت، اماکن این دفتر را پلمپ می‌کند. در کنار آن واحدهای غیرمجاز نیز شناسایی شده‌اند به نحوی که در نه ماه اول امسال ۵۷ واحد غیر مجاز پس از شناسایی به اداره اماکن معرفی شدند.

وی افزود: از یک ماه پیش تیم نظارتی ما تشکیل و بازدیدها انجام شده است و بخش اول گزارش بازدیدها را نیز به ما داده‌اند مکاتبات اولیه نیز ارائه شده است از برخی دفاتر گزارش رسیده که مدیر فنی آن در دو مرحله حضور تمام وقت نداشته و یا از قراردادهای سازمان استفاده نکرده است.

وی ادامه داد: شکایت‌های واصله را آسیب شناسی کرده‌ایم و متوجه شدیم که معمولا مسافران از دفاتر خدمات مسافرتی نسخه قرارداد سفرشان را نمی‌گیرند درحالی که مسافر حتما باید قرارداد را مطالبه کند و یک نسخه از آن را بگیرد. اکنون مسافری به ما مراجعه می کند و می گوید که گذرنامه را با ۳۰ میلیون تومان پول به دفتر بابت ضمانت نامه داده است اما وقتی از او مدرک می خواهیم، هیچ مدرکی ندارد که عرضه کند.

عنبر گفت: وقتی مسافر پولی را بابت دریافت خدمات می پردازد باید حتما مشخص باشد که این پول برای چیست و قرار است در قبال آن چه خدماتی را بگیرد حتی نوع غذا و ستاره هتل و راهنما نیز باید در آن به صورت مکتوب مشخص شود. در غیر این صورت ما از رسیدگی به آن شکایت معذور می شویم.