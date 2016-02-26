مظلومی باید هوشیار باشد/ پرسپولیس زنگ خطر را به صدا درآورده است

حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان استقلال مقابل گسترش فولاد تبریز گفت: استقلالی ها بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتند و به اعتقاد من این کار را باید از ابتدای نیم فصل دوم انجام می دادند تا در سه بازی گذشته شان ۷ امتیاز را به راحتی از دست نمی دادند.

وی تاکید کرد: مظلومی باید هوشیار باشد زیرا بازی های سختی را در پیش دارد و یک لحظه غفلت می تواند تیم را از صدر جدول دور کند و او برای هر بازی باید بازیکنانی را در زمین قرار دهد که در تمرینات عملکرد خوبی داشته باشند.

روشن درخصوص رایگان شدن حضور تماشاگران در ورزشگاه گفت: این مسئله تنها یک مسکن است و برای مدتی می تواند کمک حال فوتبال ما باشد اما در آینده به سود فوتبال ما نخواهد بود و به نظر من اگر فردا بلیط ها در پایین ترین قیمت فروخته شود دیگر علاقمند حاضر نیستند حتی کمترین پول را بدهند و به تماشای فوتبال بیایند و همه انتظار دارند که بازی ها همیشه رایگان باشد.

پیشکسوت پیشین استقلال درخصوص وضعیت رقیب سنتی همیشگی استقلال نیز تصریح کرد: پرسپولیس با برانکو آرام آرام خودش را به صدر جدول نزدیک کرد و توانست نتایج قابل قبولی کسب کند اگرچه در ابتدای فصل آنها شرایط خوبی نداشتند اما سرمربی پرسپولیس رفته رفته بر تیمش مسلط شد و توانست تیمش را به بالای جدول رسانده و این زنگ خطری است برای تیم هایی که مدعی قهرمانی هستند.

وی درباره حضور بازیکن خارجی در استقلال نیز گفت: امیدوارم بازیکنی را جذب کنند که همانند دیگر خارجی هایی که به استقلال آمدند نیمکت نشین محض نباشد و سرمربی استقلال باید وسواس بسیاری به خرج دهد تا بازیکنی را جذب کند که بتواند در بازی های باقیمانده عصای دست او باشد.

مهاجم پیشین استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: مظلومی به یک طراح خلاق و خوش فکر نیاز دارد. تا به امروز امید ابراهیمی برای مظلومی بسیار مفید بوده و میانه زمین را رهبری کرده و در تمامی جنگ های تن به تن موفق بوده و اجازه نمی دهد حریفش صاحب توپ شود و بسیار متعصب و با غیرت در زمین بازی می کند و همچنین رحمتی هم عملکرد قابل قبولی داشته و در دیدار مقابل گسترش مهار پنالتی حریف را می توان اوج شاهکار رحمتی دانست که در طول فصل عملکرد قابل قبولی را داشته و امتیازات بسیاری را برای استقلال به ارمغان آورده است.

روشن در ادامه از هیات مدیره و افشارزاده درخواست کرد تا از مظلومی حمایت کرده و او را تنها نگذاشته و سرمربی استقلال را برای رسیدن به قهرمانی یاری کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: امیدوارم مجموعه استقلال از مدیریت تا پایین ترین سطح با یک برنامه ریزی دقیق و حمایت از کادر فنی و بازیکنان بتواند این فرصت را به مظلومی داده تا او به همراه دستیارانش در پایان فصل جام قهرمانی را برای استقلال به ارمغان بیاورد.

پیشکسوت پیشین استقلال در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران استقلال ممنون هستم و امید دارم آنها در بازی های آینده هم از تیمشان حمایت کنند و همانند دیدار مقابل گسترش فولاد تبریز حضوری پرشور و پررنگ در ورزشگاه داشته باشند.