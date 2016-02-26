خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نسیم عاشقی به نوازش سرانگشتانی آمده که وعده های دلدادگی را با نقش بر صفحات تاریخ یکی پس از دیگری گذرانده اند و امروز در التهاب خلق حماسه ای دیگرند.

سر انگشتانی که فرق نمی کند متعلق به وکیل باشند یا مهندس، پزشک یا کارگر، زن یا مرد، پیر یا جوان، بلکه مهم نقش ماندگاری است که در ذهن تاریخ ثبت کرده و به جهانیان ثابت می کنند که همواره عاشقی در رگ هایشان جاری است.

حماسه سازان از دلیل عاشقی می گویند...

من رای می دهم چون...

*سید رضا سید دانش تهیه کننده و کارگردان: من رای می دهم چون آزادم.

*رضا رسولی عضو شورای شهر رشت: من رای می دهم چون رویایم ایرانی آبادتر است.

*یونس رنجکش سرپرست امور اجتماعی استانداری گیلان: من رای می دهم چون سرنوشت کشورم به رای من بستگی دارد.

* فاطمه شیرزاد عضو شورای شهر رشت: من رای می دهم چون باعث افزایش اقتدار ملی، عزت اسلام و رسوایی استکبار خواهد شد.

* مرتضی عاطفی مدیرعامل پسماند شهرداری رشت: من رای می دهم چون در قبال سرنوشت کشورم مسئولم.

* طهمورث لاهوتی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی: من رای می دهم چون بی تفاوتی معنایی جز فرار از مسئولیت و سپردن اختیار به غیر نیست.

* امیرمحمد پور مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گیلان: من رای می دهم چون یک جوان انقلابی ام.

* معصومه نیک کار مدیر خبرگزاری های ایسنا و ایکنا گیلان: من رای می دهم چون انتخابات از ارکان مهم و پايدار در شکل گيری ساختارهای سياسی جوامع مختلف است.

* مظفر نیکومنش نودهی سخنگوی شورای شهر رشت: من رای می دهم چون می خواهم به پیام رهبرم لبیک بگویم.

* مجید عطشانی هنرمند صنایع دستی: من رای می دهم چون کشورم را دوست دارم.

* محمد حسین، راننده تاکسی: من رای می دهم چون وظیفه ملی است.

* سیما، کارمند: من رای می دهم چون نظام کشورم برای من احترام قائل است.

* رحمت، دکه دار: من رای می دهم چون جمهوری اسلامی را دوست دارم.

* منیژه، خانه دار: من رای می دهم چون می خواهم فرزندانم آرامش و امنیت داشته باشند.

* جعفر و سیروس، کارگر: ما رای می دهیم چون ایرانی هستیم.

* امیر، کفاش: من رای می دهم چون رای من تاثیرگذار است.

* میثاق، دانشجو: من رای می دهم چون یک دانشجوی آگاه و بیدارم.

* عفت و مریم، پرستار: ما رای می دهیم چون زنان همواره در صحنه های حساس نقش اساسی ایفا کرده اند.

* فاطمه و محمد دوقلوهای رای اولی: ما رای می دهیم چون جوانان این آب و خاک هستیم.

* عزیزی، خانه دار: من رای می دهم چون رهبرم گفته است.