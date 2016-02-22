قرارداد ساخت ۱۳ نیروگاه مولد برق مقیاس کوچک در قزوين بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی صبح دوشنبه در بازدید از نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک در شهرک صنعتی كاسپین گفت: شركت شهركهای صنعتی استان علی رغم محدودیت های مصرف گاز، در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و برای تامین برق پایدار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نسبت به استقرار چندین واحد نیروگاه مقیاس كوچک اقدام کرده است.

وی گفت: تاكنون ۱۳ نیروگاه با ظرفیت تولید بیش از ۷۵ مگاوات به متقاضیان در شهركها و نواحی صنعتی استان واگذار شده كه در حال حاضر دو نیروگاه با ظرفیت ۵.۱۰ مگاوات به بهره برداری رسید و بقیه این نیروگاهها در مرحله ساخت وساز و یا خرید دستگاه هستند.

ناصحی تصریح کرد: براساس دستورالعمل‌های ابلاغی به ازای هر مگاوات ظرفیت برق تولیدی ۱۰۰ متر مربع و تا سقف دو هزار متر به صورت رایگان زمین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و وزارت نیرو نیز برای حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران این بخش، برق تولیدی این نیروگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان با اشاره به میزان زمین واگذار شده به این بخش اظهار داشت: تاكنون ۱۱ هزار متر مربع زمین در شهركهای صنعتی كاسپین، آبیك، لیا، حیدریه، آراسنج و دانسفهان به متقاضیان احداث نیروگاه مولدهای مقیاس كوچک واگذار شده است.

وی افزایش بهره وری، كاهش آلودگی محیط زیست، استفاده از سوخت طبیعی گاز، و همچنین افزایش پایداری شبکه برق را از جمله مهم‌ترین مزیت‌های احداث این نیروگاه‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دانست.