حضورم در فهرست اصلاح طلبان، اراده ذات اقدس الهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت کاندیدای لیست ائتلاف اصلاح طلبان صبح امروز دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی تامین کننده حق حاکمیت مردم برای سرنوشت خودشان است، اظهارکرد: انتخابات یک حق قانونی برای ملت است و ۷ اسفند مردم برای تعیین سرنوشت خود پای صندوق های رای می روند.

وی افزود: من برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس احساس تکلیف کردم تا در صحنه مشارکت ملی حضور داشته باشم و صدای ملت را از درون خانه آنها به اطلاعشان برسانم و به ارائه خدمت بپردازم. البته اراده ملت تعیین می کند که من در مجلس شورای اسلامی باشم یا نباشم.

نوبخت با اشاره به برنامه های خود برای مجلس آینده تاکید کرد: طرح تامین درمان رایگان، ارتقای شاخص های بهداشتی، کمک به سلامت مادران و نوزادان، جلوگیری از آسیب های اجتماعی، تامین تداوم طرح تحول سلامت و تامین منابع پایدار برای این طرح، از جمله اولویت های برنامه های بنده است.

کاندیدای لیست اصلاح طلبان با اشاره به توجه به مسائل عمومی کشور در مجلس آینده خاطرنشان کرد: با وجود مشی اعتدالی که بنده دارم، امیدوارم بتوانم نسبت به حل معضلات کشور با همفکران خود و سایر نمایندگان ملت، تلاش کنم.

نوبخت با بیان اینکه در کارنامه من اجرای طرح درمان رایگان وجود دارد، گفت: من در دولت اول هاشمی معاون درمان وزارت بهداشت دکتر فاضل بودم. در آن زمان نفت، بشکه ای ده دلار به فروش می رسید اما هیچ بیمارستان دولتی حق دریافت پول در بدو ورود را از بیماران نداشت و فقط مردم فرانشیز مختصری پرداخت می کردند و حتی ما به مددکاری های بیمارستان ها اعلام کرده بودیم که اگر بیماری توان پرداخت فرانشیز هم ندارد، از او گرفته نشود.

وی ادامه داد: این طرح به مدت ۳ سال اجرایی شد ولی بعدها جریاناتی در کشور به وجود آمد و طی گذر زمان، ما از اهداف اولیه انقلاب در موضوعات فرهنگی دچار نوسانات شدیم و از آنها فاصله گرفتیم، بنابراین قوت لازم را برای ارائه خدمات به مردم نداشتیم.

نوبخت تصریح کرد: من در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به عنوان مسئول ستاد آقای روحانی در امور پزشکی در رادیو سلامت اعلام کردم که اگر مردم، روحانی را انتخاب کنند، ما می توانیم موضوع درمان را سامان بدهیم. من با تیم اقتصادی آقای روحانی شرط کردم که می خواهم چنین قولی را از طرف آنها به مردم بدهم.

برادر سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه چرا از ابتدا در لیست اصلاح طلبان اضافه نشدید و ۲-۳ روز پیش با حذف یکی از اعضای فهرست، شما جایگزین آن شدید؟ گفت: برای تائید صلاحیت کاندیداها از کانال های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان باید عبور کرد و مراحل قانونی را انجام داد. من هم مراحل متعددی را گذراندم اما کسانی که ائتلاف های مختلف را تشکیل دادند، به محض اینکه متوجه شدند من توفیق خدمت گذاری پیدا کردم، نام من را در لیستهایشان اضافه کردند ولی نام من در مرحله اول در فهرست آنان نبود.

وی اظهارکرد: پس از اطلاع از تائید صلاحیت من، دوستان اصلاح طلب و حامیان دولت از این موضوع استقبال کردند و نام مرا در لیست اصلاح طلبان گنجاندند.

نامزد انتخابات مجلس دهم ادامه داد: آقای سلیمانی راد از حوزه خدابنده قصد داشت به تهران منتقل شود اما شورای نگهبان موافقت نکرد و عملاً از لیست اصلاح طلبان خارج شد.

نوبخت تصریح کرد: این اتفاقات و تصمیمات ناشی از اراده ذات اقدس الهی است و همه این جریانات از دست من و بشر خارج است چراکه تمام این مسائل یعنی قرار نگرفتن یک نفر در لیست اصلاح طلبان و حضور من در این فهرست، ناشی از تقدیر و اراده ذات الهی بود.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در لیست اصلاح طلبان یک اقتصاددان حضور ندارد؟ گفت: بالاخره همه ملت و پزشکان اقتصاددان هم هستند و همه خودشان را در مسئله اقتصادی و معاملات مرسوم صاحب تخصص می دانند و راه حل هایی را هم ارائه می کنند. بنابراین می توانیم بگوییم هر ۳۰ نفر لیست اصلاح طلبان، اقتصاددان هستند.

نوبخت تاکید کرد: بنده از دولت حمایت می کنم اما به معنی نیست که هر کاری انجام بشود، بگویم خوب است. من منتقد هر واحدی هستم که اصول قانونی و تامین رفاه اجتماعی را رعایت نمی کند.

وی گفت: اصولاً جریانات مجلس یک کار مشارکتی است، مجلس نهاد ویژه ای است که ضرورتی ندارد حتماً افراد خاص با تخصص های ویژه وارد آن شوند و لازم نیست یک نماینده برای هر کاری عالم همان رشته باشد.

کاندیدای لیست ائتلاف اصلاح طلبان تصریح کرد: کفایت امر برای یک نماینده، برخورداری از مشاوران امین در امور مختلف است و یکی از کارهایی که نمایندگان باید انجام بدهند، برخورداری از چنین مشاورانی است.

وی با بیان اینکه بنده خودم را مقید به مرزهای سیاسی و جناحی نمی دانم، اظهارکرد: من یک مسلمان و فردی آزاده هستم و با تمام نمایندگان تعامل خواهم داشت. من دوستان خوبی در جریان اصولگرایی و حامیان دولت دارم ولی در عین حال مقید به خط و خطوط سیاسی خاص نیستم.

نوبخت گفت: بنده مدعی این هستم که طرح درمان رایگان انجام شدنی است. من سه سال این طرح را اجرا کردم اما قبل از ورود به مجلس سوالات زیادی دارم. اینکه چه اتفاقی افتاد که این مسئله ادامه پیدا نکرد و چرا در موضوع درمان دست در جیب خالی مردم کردند.

وی افزود: من چشم بسته از هیچ فردی و جناحی حمایت نمی کنم زیرا ملاک بنده عملکرد افراد است. من با همه این جناح های کشور کار کردم. در ابتدای دولت آقای روحانی از آقای شکوری راد تا خانم دستجردی برای موضوع دارو کمک گرفتم و مسائل دارو را از آن حالت بحرانی خارج کردم. بنده اساساً خیلی راحت می توانم با افراد کار کنم.

نوبخت گفت: امیدوارم با کمک اقتصاددانان در لیست های دیگر بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات موجود در مسائل پزشکی گفت: جریان تخلفات پزشکی و بزرگ کردن آن، منطبق با رعایت اخلاق و انصاف نیست. در سال ۹۳ هشتصد میلیون بار خدمات پزشکی به مردم ارائه شده است اما شکایاتی که از اشخاص در بخش بهداشت و درمان صورت گرفته، ۱۲ هزار مورد بوده است. این یعنی ۶ هزارم درصد. نرم جهانی در حوزه شکایت های پزشکی ۳ درصد است. در واقع این مسئله نشان می دهد که تیم مقدس جامعه پزشکی ایران کار خود را به درستی انجام می دهد.

وی تاکید کرد: برخی از این اتفاقات ناشی از بزرگ نمایی مطبوعاتی است و گاهی هم یک تیم پزشکی علیه یک تیم دیگر این مسائل را در جامعه پررنگ می کند.

نوبخت در پایان گفت: امروز به برکت تدبیر دولت و هدایت مقام معظم رهبری، دستاوردهایی را داشته ایم و باید آنها را حفظ و کام مردم را تلخ نکنیم تا امنیت و پیشرفت کشور صورت بپذیرد.