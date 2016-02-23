مرزبان درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش «بازار عاشقان» که پیش از این در قالب تمرین - اجرا در بخش مهمان سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه رفت به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش را از ۷ فروردینماه سال ۹۵ در تالار وحدت به صحنه ببریم و به طور حتم این نمایش را یک ماه اجرا خواهیم کرد.
کارگردان نمایش «بازار عاشقان» درباره وضعیت حمایت از اجرای عمومی این اثر نمایشی، اظهار کرد: فعلا قرار است که تأمین هزینههای تولید و اجرای «بازار عاشقان» از طریق فروش گیشه بلیت انجام شود اما ما منتظر هستیم تا ببینیم حمایتی از اجرای عمومی این اثر نمایشی میشود یا نه.
وی تأکید کرد: این اثر نمایشی دارای ۹۰ تا ۱۰۰ بازیگر و عوامل اجرا است و باید ببینیم آیا برای اجرای نمایشی به این سنگینی و فاخر، حمایتی وجود خواهد داشت یا نه. در حال حاضر هیچ اتفاقی در زمینه حمایت از اجرای عمومی «بازار عاشقان» نیفتاده است.
مرزبان درباره تغییراتی که اجرای عمومی نمایش «بازار عاشقان» نسبت به تمرین - اجرای این اثر در جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر دارد، گفت: در گروه بازیگری تغییراتی نداریم چون از گروه راضی هستم. تنها تغییراتی که در نمایش ایجاد میشود در جهت تکامل کار است.
نمایش «بازار عاشقان» با حضور بازیگرانی چون فرهاد قائمیان، ایرج راد، فرزانه کابلی، ایوب آقاخانی و شهرام عبدلی به صحنه میرود. فریبرز قربانزاده هم طراحی صحنه این اثر نمایشی را که روایتگر داستان شمس و مولانا است، بر عهده دارد.
هادی مرزبان در گفتگو با مهر:
هنوز حمایتی از «بازار عاشقان» نشده است/ تأمین هزینهها با گیشه
کارگردان نمایش «بازار عاشقان» که قرار است از فروردینماه ۹۵ در تالار وحدت اجرای عمومی شود، اظهار کرد که هنوز هیچ حمایتی برای اجرای این اثر نشده است.
مرزبان درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش «بازار عاشقان» که پیش از این در قالب تمرین - اجرا در بخش مهمان سی و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه رفت به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش را از ۷ فروردینماه سال ۹۵ در تالار وحدت به صحنه ببریم و به طور حتم این نمایش را یک ماه اجرا خواهیم کرد.
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