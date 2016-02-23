محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ۱۹ کاندید تایید صلاحیت شده نهایی در شهرستان گنبد کاووس سه نفر انصراف دادند و ۱۶ کاندید برای یک کرسی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان گنبدکاووس با هم به رقابت می پردازند.

حمیدی در رابطه با واجدین شرایط رای دادن در شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: ۲۲۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در این شهرستان هستند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۹۰۴ نفر رأی اولی هستند.

فرماندار شهرستان گنبدکاووس در رابطه با تعداد تعرفه‌های دریافتی گفت: تعداد تعرفه‌ها بر اساس تعداد واجدین شرایط درخواست می‌شود و همیشه روال کار بر این است که از تعداد واجدین شرایط پنج درصد تعرفه بیشتر تقاضا می‌شود تا با کمبود تعرفه رو به رو نشویم.

وی از تشکیل ستاد انتخابات با هشت کمیته اجرایی خبرداد و گفت: ۱۸۳ شعبه اخذ رأی برای شهرستان گنبدکاووس در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۲۲ شعبه متعلق به بخش مستقل داشلی برون شامل هفت شعبه ثابت و ۱۵ شعبه سیار است.

حمیدی افزود: برای بخش مرکزی ۱۶۱ شعبه در نظر گرفته شده که ۷۵ شعبه متعلق به شهر گنبدکاووس شامل ۷۱ شعبه ثابت و چهار شعبه سیار است.

وی درادامه تصریح کرد: حدود چهار هزارنفر عوامل برگزار کننده در کلیه حوزه‌ها در نظر گرفته شده که از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر مسئولیت امنیت و حفاظت از صندوق‌های رأی را به عهده دارند.

فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: برای افزایش شور انتخابات و حضور حداکثری مردم در تاریخ هفت اسفند بیش از ۵۰ همایش، جلسه و نشست با حضور دانشجویان، رأی اولی‌ها، علما، اساتید حوزه‌های مختلف و ... در این شهرستان برگزار شده است.

شهرستان گنبد کاووس در قسمت شمالی و مرکزی استان گلستان واقع شده و دارای ۸۳ هزار و ۴۴۶ خانوار و ۳۲۵ هزار و ۷۸۹ نفر جمعیت است.