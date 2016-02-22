خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به روز هفتم اسفندماه رقابت بین کاندیداهای انتخابات مجلس در کهگیلویه و بویراحمد داغتر شده است و فضای شهرها و روستاهای این استان کاملا انتخاباتی است.

از تپه ماهورهای دریلا در گچساران تا کوههای سربه فلک کشیده دنا و از خیابان های عریض و طویل شهرها تا کوچه باغ های روستاها همه جا بحث انتخابات داغ است و خبری جز اخبار نامزدهای انتخاباتی نیست.

کهگیلویه و بویراحمد سه حوزه انتخابیه دارد و در مجموع سه نماینده از این استان ۷۰۰ هزار نفری به مجلس راه پیدا می کنند اما فضای انتخاباتی به گونه ای است که گویا قرار است از هر شهر و روستا یک کاندیدا به مجلس راه یابند.

برای کسب این سه کرسی در مرحله اول ۱۰۸ نفر در استان برای نامزدی انتخابات مجلس ثبت نام کردند. از این تعداد ۷۲ نفر توسط هیئت های نظارت و شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند. اگرچه از این تعداد نیز ۳۲ داوطلب انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر انصراف دادند و احتمال انصراف افراد دیگر نیز وجود دارد.

در مجموع در حوزه کهگیلویه، بهمئی،چرام و لنده ۱۹کاندیدا، در حوزه گچساران وباشت ۸ کاندیدا و در حوزه بویراحمد و دنا ۱۳ کاندیدا باهم رقابت دارند.

حوزه بویراحمد و دنا مهمترین و پربحث ترین حوزه انتخابیه در این استان است که به نظر می رسد رقابت در این حوزه سخت تر از دیگر حوزه ها باشد.

در این حوزه در مجموع ۱۳ نفر برای کسب یک صندلی مجلس به رقابت می پردازند. رقابت این کاندیداها میلیمتری است و بسیاری معتقدند با این شرایط تکلیف کاندیدای برتر در دور دوم مشخص می شود.

در انتخابات مجلس نهم، غلام محمد زارعی توانسته بود با اکثریت آرا به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کند.

حوزه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده نیز دیگر حوزه انتخابیه این استان است که ۱۹ کاندیدا در آن به رقابت می پردازند و یک کاندیدا از این حوزه به مجلس راه می یابد. در این حوزه نیز رقابت تنگاتنگی وجود دارد و پیش بینی کاندیدای برتر سخت است و احتمال کشیدن انتخابات به دور دوم وجود دارد.

در دور قبل سید علی محمد بزرگواری با کسب اکثریت آرا به مجلس راه یافته بود اما او در این دوره از شرکت در انتخابات انصراف داد.

اما معادلات در حوزه انتخابیه گچساران و باشت با حضور چهره شاخصی چون غلام رضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمی برای دیگر کاندیداها سخت شده است و این چهره حمایت اصلاح طلبان و اعتدالگرایان را باخود به همراه دارد هر چند علی فولادی وندا مهمترین رقیب تاجگردون در حوزه انتخابیه گچساران و باشت است که او نیز حمایت طیف اصولگرایان را دارد. در این حوزه تعداد کاندیداها کمتر از سایر حوزه هاست.

تاجگردون در انتخابات دور گذشته مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت آرای این حوزه به مجلس راه یافته بود.

اما کار جمع آوری آرا در ۳۸۸ شعبه سیار و ۳۸۳ شعبه ثابت انجام می شود و در مجموع ۴۹۵ هزار نفر از مردم استان واجد شرایط رای دادن در انتخابات هفتم اسفند هستند.

در حوزه کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی ۳۳۷شعبه، در حوزه انتخابیه شهرستان‌های بویراحمد و دنا ۲۸۹ شعبه و در حوزه انتخابیه شهرستان‌های گچساران و باشت ۱۴۵ شعبه اخذ رای پیش‌بینی شده است.

اما کهگیلویه و بویراحمد در همه انتخاباتها از نظر مشارکت در رتبه اول قرار داشته و پیش بینی می شود در این انتخابات نیز با حضوری گسترده جایگاه قبلی خود را حفظ کند.