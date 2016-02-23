عربستان مجری سیاست های تل آویو/ تشریح اهمیت دفاع از سوریه

گروه بین الملل - سمیه خمارباقی: کمیل آلفرد شمعون استاد دانشگاه های لبنان درباره پیشنهاد اخیر عربستان سعودی مبنی بر اعزام نیروی زمینی به سوریه اظهار داشت: هدف عربستان سعودی از طرح چنین پیشنهادی به هم زدن اوضاع منطقه است. سعودی ها توطئه ای را در پیش گرفته اند تا در جهان عرب ایجاد هرج و مرج کنند. ما در جهان عرب همواره خواهان اتحاد کشورهای عربی در راستای زندگی هر چه بهتر انسان بودیم و دشمن صهیونیستی طی دهه های گذشته تاکنون تجزیه جهان عرب را در سر می پروراند توطئه ای که به تفرقه، خونریزی، فقدان ارزش انسانی در کشورهای عربی منجر شده است، همه این موارد زمینه را برای تجزیه جهان عرب فراهم می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر پیشنهاد سعودی ها برای اعزام نیروی زمینی به سوریه نیز در راستای خدمت به دشمن صهیونیستی مطرح می شود و در واقع عربستان مجری سیاست های تل آویو است و زمینه را برای تحقق رویای صهیونیست ها در تکه تکه کردن کشورهای عربی فراهم می کند. در چنین شرایطی شهروندان جهان عرب به جای اینکه به دفاع از حقوق و کرامت خود بپردازند از مسیر اصلی منحرف شده و به تفرقه و جنگ داخلی مشغول می شوند. بحران سوریه نیز در این چارچوب ایجاد شد.

شمعون درباره نقش مقاومت در ناکام گذاشتن توطئه های مذکور گفت: مقاومت لبنان با همکاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران و با وجود خامنه ای رهبر عالیقدر ایران تاکنون مانع از تحقق اهداف شوم اسرائیل و عربستان شده است. اصول و مبانی مقاومت، مبتنی بر پایبندی به کرامت است، کرامتی که در جهان عرب از بین رفته است و مقاومت برای این به وجود آمد که یاس و ناامیدی را از قلوب ملت های عربی دور و کرامت انسانی را احیا کند، چنین مقاومتی، آینده بهتری را برای نسل های آتی بنا خواهد کرد.

استاد دانشگاه های لبنان درباره مقاومت حزب الله لبنان در سوریه و واکنش آن در صورت اعزام نیروی زمینی عربستان به سوریه گفت: دفاع مقاومت لبنان از نظام سوریه طبیعی و منطقی است، به این دلیل ساده که مرزهای سوریه و لبنان مرزهایی است که هنوز به صورت رسمی ترسیم نشده است، این مرزها باز است و اگر حزب الله نبود، تکفیری ها به داخل مرزهای لبنان نفوذ می کردند. در حقیقت با توجه به ترکیب جامعه لبنان که متشکل از مذاهب و طوائف مختلف است، اگر مقاومت حزب الله و دفاع آن از کشور نبود، لبنان دچار جنگ داخلی و بحران می شد.

کمیل شمعون خاطرنشان کرد: ما به سیاست بردباری و تدبیر و درایت حزب الله لبنان عادت کرده ایم بنابراین از اعزام احتمالی نیروی زمینی عربستان به سوریه هراسی نداریم و اطمینان داریم که حزب الله در قبال رخدادهای آتی منطقه موضع کاملا حکیمانه اتخاذ خواهد کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان نیز گفت: متاسفانه خلا ریاست جمهوری در لبنان همواره وجود داشته است و علت این امر به نظر من در نوع ساختار نظام انتخاباتی کشور است، همانطور که در بالا اشاره کردم جامعه لبنان، تعددی است و این اقتضا می کند که قدرت در این کشور به صورت علمی، عادلانه و متوازن میان تمامی طوائف لبنانی تقسیم شود.

کمیل آلفرد شمعون افزود: در واقع در سایه این نظام انتخاباتی هیچکدام از اشخاصی مثل «میشل عون» و «سلیمان فرنجیه» شانسی برای ریاست جمهوری ندارند چرا که نظام فعلی انتخابات مبتنی بر دموکراسی توافقی است و دشواری های خاص خود را دارد و معمولا نتیجه، برخلاف خواست ملت است، بنابراین دموکراسی توافقی برای ایجاد آینده ای بهتر برای نسل های آتی موفق نبوده است. بهتر است نظام جدیدی ایجاد شود که مبتنی بر اصل تقسیم قوا به صورت عادلانه باشد به گونه ای که به خواست و ویژگی های تمامی مذاهب جامعه لبنان احترام بگذارد.