  1. جامعه
  2. محیط زیست
۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

«مرگوس سفيد» به فهرست پرندگان تهران افزوده شد

«مرگوس سفيد» به فهرست پرندگان تهران افزوده شد

پرنده مرگوس سفید که پیش از این در فهرست زرد (احتمالی) پرندگان تهران قرار داشت با ثبت عکسی از آن در دریاچه چیتگر در فهرست سبز (قطعی) پرندگان پایتخت جای گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر عاطفه موسویان و مریم شریعتی طی بازدیدی که روز پنج‌شنبه ۲۹ بهمن ماه از دریاچه شهدای خلیج فارس داشتند موفق به مشاهده یک پرنده مرگوس سفید ماده (Mergellus albellus) شدند.

با این مشاهده، نام این گونه که پیش از این حضورش در بخشي از آبگيرهاي جنوب استان تهران گزارش شده بود، از لیست زرد گونه های شهر تهران (گونه هایی که احتمال حضور دارند) خارج شده و به لیست سبز(گونه های مشاهده شده) اضافه شد.

مرگوس سفید از اردک های ماهیخوار زیبایی است که زمستان ها از مدارهای شمالی به ایران سفر کرده و ممکن است به صورت عبوری در تهران دیده شود.

کد مطلب 3563096
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها