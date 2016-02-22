«مرگوس سفيد» به فهرست پرندگان تهران افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر عاطفه موسویان و مریم شریعتی طی بازدیدی که روز پنج‌شنبه ۲۹ بهمن ماه از دریاچه شهدای خلیج فارس داشتند موفق به مشاهده یک پرنده مرگوس سفید ماده (Mergellus albellus) شدند.

با این مشاهده، نام این گونه که پیش از این حضورش در بخشي از آبگيرهاي جنوب استان تهران گزارش شده بود، از لیست زرد گونه های شهر تهران (گونه هایی که احتمال حضور دارند) خارج شده و به لیست سبز(گونه های مشاهده شده) اضافه شد.

مرگوس سفید از اردک های ماهیخوار زیبایی است که زمستان ها از مدارهای شمالی به ایران سفر کرده و ممکن است به صورت عبوری در تهران دیده شود.