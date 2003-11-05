برخلاف آثار تاريخي از زبان كوچه و بازار استفاده كرده ام

سيد جواد هاشمي، نويسنده و كارگردان نمايش «مظلوم اول» در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: اين نمايش در حقيقت به وسيله گروه «يتيمان كوفه» تدارك ديده شده است. اين گروه كه حدود 10 سال از آغاز فعاليتش مي گذرد، نذر كرده هر سال يك نمايش را بدون داشتن كوچكترين چشمداشت مالي بر صحنه ببرد كه بر همين اساس امسال اين نمايش را از آغاز دهه دوم ماه مبارك رمضان در تماشاخانه مهر حوزه هنري بر صحنه خواهيم برد.

وي در ادامه به داستان اثر اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: اين نمايش درباره فردي مسيحي به نام « يوحنا» است كه با وجود داشتن دو برادر مسلمان، به هيچ وجه حاضر نيست، به اسلام ايمان بياورد تا اينكه پس از مدت كوتاهي متوجه مي شود كه استادش با يك نظر به سيماي حضرت علي (ع) بدون آوردن هيچ دليل ديگري اسلام آورده است. اين موضوع اورا تحت تاثير قرار مي دهدد و به همين خاطر تصميم مي گيرد به ديدار حضرت علي(ع) به كوفه برود. اما زماني مي رسد كه مولاي متقيان به شهادت رسيده است و يوحنا از طريق نشانه ها و آثار آن حضرت به اسلام ايمان مي آورد.

هاشمي درباره ديگر خصوصيات اين نمايش توضيح داد: سعي ما بر اين بوده كه نمايش را با توجه به واقعيت زندگي كه از همه احساس هاي بشري سرشار است به تصوير درآوريم. يعني اين نمايش در روند داستاني خود شكل هاي مختلفي مي گيرد و در بخش هاي مختلف آن خنده، ناراحتي، شادي، غم، نشاط، دلتنگي و تقدس و پاكي در كنار هم وجود دارد، بي آنكه هيچ كدام ديگري را مخدوش كند.

كارگردان نمايش «مظلوم اول» درباره ديگر عوامل صحنه يادآور شد: لباس و صحنه، موسيقي و گريم به گونه اي طراحي شده است كه در نهايت به انتقال مفهوم اصلي نمايش منجر شود. در اين ميان هم به مشخصه هاي تاريخي اثر توجه شده و هم به طريقي زيبايي هاي بصري نمايش مد نظر بوده است.

در نمايش «مظلوم اول» علي سليماني، حميد فدوي، ايرج غلامي، جلال خباز، عباس دلدار، مجيد اكبري، محمد كياني، حسين ميرزايي، روح الله حسن زاده ، عباس غزالي، محمود رجبي و امير رونقي به ايفاي نقش مي پردازند. اين نمايش از امروز، چهارشنبه 14 آبان ساعت 30/17 در تماشاخانه مهر بر صحنه مي رود.

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