کارگردان «تقاطع ۴۸» نتانیاهو را «فاشیست» خواند/ انتقاد از مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، عودی آلونی کارگردان اسراییلی که روز شنبه در فستیوال فیلم برلین برنده جایزه اصلی مخاطبان شد رژیم صهیونیستی را «فاشیست» خوانده و از آلمان خواست حمایت نظامی‌ از آنها را قطع کند.

در جلسه پرسش و پاسخ فیلم «تقاطع ۴۸» و چند ساعت پیش از دریافت جایزه پانورامای مخاطبان برای بهترین فیلم داستانی، آلونی گفت آلمان از «رژیم فاشیست اسراییل» حمایت می‌کند. این کارگردان ۵۶ ساله از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به خاطر حمایتش از رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت: مرکل به اشغال فلسطین اشاره نمی‌کند و زیردریایی به نتانیاهو می‌فروشد تا به چنین کارهایی ادامه دهد.

آلونی کمی بعد برای روشن کردن سخنانش گفت که نظرات او علیه رژیم صهیونیستی است و نه علیه خود مردم، که او آنها را دوست دارد. او گفت: در تضاد با نخست‌وزیری که نفرت پخش می‌کند، فیلم من عشق و زندگی کنار هم را گسترش می‌دهد.

آلونی حمایت و تحسینش را نسبت به تامر نفار، رپر فلسطینی نیز ابراز کرد که فیلمش بر پایه زندگی وی ساخته شده است. این خواننده سبک رپ قبلا گفته بود اسراییل تروریست است. او گفت: چیزی که باعث می‌شود تامر چنین مرد فوق‌العاده‌ای باشد این است که او در حقیقت در شهر لاد بزرگ شد، اما از همان اول درباره این حقیقت آهنگ خواند که اسراییل تروریست واقعی است.

گفته می‌شود فیلم «تقاطع ۴۸» از سوی وزارت فرهنگ رژیم صهیونیستی مورد حمایت مالی واقع شده است. میری رِگِو، وزیر دست راستی فرهنگ اسراییل، در پاسخ گفت که اسراییل نباید از فیلم‌هایی حمایت کند که به آن تهمت بزنند. رگو گفت این بیانیه‌های آقای آلونی «مدرک واضحی است که هنرمندانی که دولت را واژگون و بدنام می‌کنند و به اعتبار آن صدمه می‌زنند، نباید بیشتر از این مورد حمایت مالیات‌دهندگان قرار بگیرند. یک کشور عاقل نباید به تهمت‌زنان و بدگویانی که بدخواه آن هستند کمک کند، آن هم فورا بعد از اینکه از خزانه‌اش به آن‌ها پول داده شده است.»

سال گذشته، بیش از ۳ هزار هنرمند از جمله شماری از مهم‌ترین بازیگران و کارگردان کشور، دادخواستی را علیه سیاست‌های خانم رگِو امضا کردند.