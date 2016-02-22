به گزارش خبرنگار مهر، داستان این کتاب همچون کتاب «کوری» است. دیالوگ چنان که مرسوم است در این کتاب وجود ندارد. جملات طولانی هستند و برخی از شخصیت‌های «کوری» در «بینایی» هم تکرار شده‌اند. به تعبیری می‌توان گفت کتاب «بینایی» ادامه کتاب «کوری» است.

کتاب «بینایی» به قلم ژوزه ساراماگو و ترجمه اسدالله امرایی، در ۳۰۹ صفحه، با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۳۰۰۰ تومان در نشر مروارید منتشر شده است.

مراسم جشن امضای این کتاب، روز پنج شنبه، ۵ اسفند از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در میدان پونک، مجتمع تجاری بوستان، شهرکتاب بوستان برگزار خواهد شد و حضور در این مراسم برای همه علاقمندان آزاد است.