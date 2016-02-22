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۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۹

با حضور مترجم کتاب ساراماگو؛

جشن امضای کتاب «بینایی» برگزار می‌شود

جشن امضای کتاب «بینایی» برگزار می‌شود

مراسم جشن امضای کتاب «بینایی» اثر ژوزه ساراماگو با حضور مترجم آن، اسدالله امرائی در شهرکتاب بوستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان این کتاب همچون کتاب «کوری» است. دیالوگ چنان که مرسوم است در این کتاب وجود ندارد. جملات طولانی هستند و برخی از شخصیت‌های «کوری» در «بینایی» هم تکرار شده‌اند. به تعبیری می‌توان گفت کتاب «بینایی» ادامه کتاب «کوری» است.

کتاب «بینایی» به قلم ژوزه ساراماگو و ترجمه اسدالله امرایی، در ۳۰۹ صفحه، با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۳۰۰۰ تومان در نشر مروارید منتشر شده است.

مراسم جشن امضای این کتاب، روز پنج شنبه، ۵ اسفند از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در میدان پونک، مجتمع تجاری بوستان، شهرکتاب بوستان برگزار خواهد شد و حضور در این مراسم برای همه علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 3563133

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