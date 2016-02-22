واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد سبز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور در همایش انجمن متخصصان محیط زیست در واحد علوم تحقیقات گفت: موضوع محیط زیست و رسیدگی به معضلات و مشکلات پیش آمده در این زمینه نیازمند عزم ملی و هماهنگی و اتحاد میان تمامی ارگانها و افراد جامعه است.

وی افزود: برگزاری این نوع همایش های تخصصی می تواند تأثیر بسزایی در بهبود هرچه بیشتر شرایط محیط زیست کشور، منطقه و دنیا داشته باشد.

رئیس واحد علوم تحقیقات بابیان اینکه محیط زیست تأثیر مستقیمی در توسعه پایدار دارد، ادامه داد: خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب ها، گرم شدن زمین، گازهای گلخانه ای، آب شدن یخ های قطبی و غیره همه و همه نتیجه عملکرد و رفتار نامناسب است که بشر با محیط زیست داشته و متأسفانه سال های زیادی زمان لازم است تا شاید بتوان بخشی از تخریب هایی که به محیط زیست وارد کرده ایم، جبران شود.

عباسپور با بیان اینکه بحث آموزش مهمترین فعالیت در ارتباط با بهبود وضعیت محیط زیست است، تصریح کرد: آموزش یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست بشمار می رود.

وی اظهار داشت: دانشکده تخصصی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات یکی از فعالترین دانشکده هایی است که با توجه به دارا بودن رشته های تخصصی مرتبط با محیط زیست در تمامی علوم مانند علوم پایه با رشته های نظیر آمایش سرزمین، آلودگی محیط زیست، علم مهندسی با رشته های نظیر مهندسی آب، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و علوم انسانی با رشته حقوق محیط زیست، می تواند فعالیت چشمگیری در محیط زیست و مسائل و مشکلات مرتبط با آن داشته باشد.

رئیس واحد علوم و تحقیقات به اهداء کرسی انرژیهای تجدیدپذیر از سوی سازمان یونسکو به واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف این واحد دانشگاهی که همواره به آن توجه می شود، تبدیل این واحد به دانشگاهی سبز است.