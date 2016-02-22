به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل ثبت احوال هرمزگان، مهدی عسکری زاده امروز در نشست روسای ادارات ثبت احوال هرمزگان که با محوریت هماهنگی بیشتر برای انتخابات برگزار شد، به نقش این سازمان در برگزاری انتخابات اشاره و اظهار داشت: بی‌شک انتخابات برای هر کشوری به عنوان یک امر مهم و اساسی به حساب می‌آید کما اینکه مردم ایران نیز در این سه دهه اخیر با حضور پرشور خود در انتخابات به خوبی نشان داده‌‌اند که این رویداد از اهمیت بالایی برای توسعه برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ادارات شهرستانی ثبت احوال استان و اداره کل، طی روز جمعه؛ روز رای‌گیری دایر خواهند بود، اضافه کرد: در راستای انجام سریع و هر چه بهتر امور تمامی ادارات شهرستانی ثبت احوال در این روز مشغول خدمات‌رسانی به مردم شریف در کل پهنای جغرافیای استان هستند.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای ثبت احوال هرمزگان طی سال‌های اخیر اظهار داشت: در حال حاضر با ساماندهی دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان در کنار ادارات شهرستانی ثبت احوال توانسته‌ایم در حوزه‌هایی همانند اخذ درخواست شناسنامه مکانیزه و کارت هوشمند ملی از ادارات کل پیشرو و برتر کشور لقب بگیریم.

عسکری‌زاد در ادامه یادآور شد: ثبت احوال استان پس از موفقیت در اجرای طرح‌هایی همانند طرح پایلوت کارت هوشمند ملی، با ساماندهی و تدابیر اتخاذی موفق به دستیابی به دستاوردهای عمده‌ای در این باب شده به نحوی که امروز این استان از استان‌های پیشرو در امر طرح کارت ملی هوشمند و صدور شناسنامه مکانیزه به شمار می‌رود.

وی در ادامه تاکید کرد: خدمات‌رسانی با کیفیت‌تر و سهل‌الوصول‌تر در مدت زمان کمتر همراه با افزایش دقت از جمله اهداف بنیادین ثبت احوال استان به شمار می‌رود که در این راستا امکانات و ابزار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را نیز فراهم آورده است