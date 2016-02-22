به گزارش خبرنگار مهر، شهر مقدس قم امروز دوشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) رخت عزا بر تن کرده و مراسم روضه‌خوانی و مدیحه سرایی در نقاط مختلف شهر برپا شده است.

امروز و شب گذشته حرم حضرت معصومه(س) مملو از مجاوران و زائرانی است که از شهرهای اطراف برای زیارت این بانوی با کرامت به قم سفر کرده و در جوار حرم کریمه اهل بیت(ع) سوگواری می‌کنند.

دسته‌های عزاداری و زنجیرزنی در مسیرهای منتهی به حرم حضرت معصومه(س) عزاداری کرده و با توجه به مرکزیت قم در آئین تشیع و حضور ملیت‌های مختلف در این شهر، عزاداران هر یک به زبان‌های خاص کشور و یا شهرهای خود مراسم عزاداری را برگزار می‌کنند.

مراسم سوگواری در دفاتر مراجع تقلید نیز همچون سایر ایام عزاداری اهل بیت(ع) با حضور طلاب و اقشار مختلف مردم برگزار شد و سخنرانان در رابطه با ابعاد مختلف شخصت حضرت فاطمه(س) سخنرانی کرده و مداحان اهل بیت(ع) در مظلومیت آن حضرت مرثیه سرایی کردند.

بازار و مغازه‌های مرکز شهر قم امروز تعطیل است و پارچه نوشته‌هایی مبنی بر تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) از سوی کسبه و نهادهای مختلف در معابر عمومی شهر نصب شده است.