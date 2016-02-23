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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

با حضور استاندار سمنان:

مدیریت پایدارمنابع آب وخاک «حبله رود» مورد بررسی قرار گرفت

مدیریت پایدارمنابع آب وخاک «حبله رود» مورد بررسی قرار گرفت

سمنان - استاندار سمنان در راس هیئتی ازطرح ها و پروژه های اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری مدیریت پایدارمنابع آب وخاک «حبله رود» در این استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز استاندار سمنان صبح سه شنبه به منظور آشنایی با عرصه های منابع طبیعی و بازدید از طرح ها و پروژه های اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به شهرستان های سرخه، سمنان و مهدیشهر سفر کرده و از نزدیک با این اقدامات آشنا شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خلال این بازدید گفت: در راستای تقویت هماهنگی بین بخشی و آشنایی مسئولان استانی با فعالیت های عرصه های منابع طبیعی وآبخیزداری استان و فعالیت۱۰ ساله طرح حبله رود در استان بازدیدی با حضور استاندار محترم سمنان، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیر کل بحران استانداری سمنان از پروژه های مشارکتی طرح حبله رود صورت گرفت.

علینقی حیدریان گفت: پروژه هایی که مورد بازدید قرار گرفت در سه اقلیم مختلف در استان واقع شده بودند. پروژه احداث آبگذر زیر زمینی منطقه آشنی در منطقه کوهستانی، پروژه مرمت و لایروبی قنات منطقه عمید آباد در منطقه کویری و ایجاد دهکده آبی نمونه اسد آباد در منطقه روستایی و کشاورزی همگی با مشارکت بالای ۵۰ درصد ذینفعان صورت پذیرفت.

وی اظهار داشت :از خصایص این پروژه ها میتوان به تغییراتی در نحوه اجرای پروژه ها، نحوه تخصیص اعتبار و نحوه هزینه کرد اعتبارات اشاره کرد که می تواند الگویی باشد برای تغییرات زیر بنایی در امر اجرا، تخصیص و هزینه کرد اعتبارات دولتی در بخش های دیگر.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: در این بازدیدها که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر کل مدیریت بحران استان، استاندار را همراهی می کردند، از پروژه های (کاشت نهال و آبیاری) طرح بیابانزدایی در شهرستان های سرخه و سمنان، طرح جنگل کاری اقتصادی مشارکتی فولادمحله مهدیشهر و طرح مدیریت جامع منابع طبیعی حوزه دامغان رود بازدید کرد.

در این بازدید معاونین آبخیزداری، فنی و روسای ادارات شهرستان های سرخه، مهدیشهر و همچنین بهره برداران عرفی و مشارکت کننده در طرح های مشارکتی حضور داشتند.

کد مطلب 3563190

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