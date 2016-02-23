مدیریت پایدارمنابع آب وخاک «حبله رود» مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز استاندار سمنان صبح سه شنبه به منظور آشنایی با عرصه های منابع طبیعی و بازدید از طرح ها و پروژه های اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به شهرستان های سرخه، سمنان و مهدیشهر سفر کرده و از نزدیک با این اقدامات آشنا شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خلال این بازدید گفت: در راستای تقویت هماهنگی بین بخشی و آشنایی مسئولان استانی با فعالیت های عرصه های منابع طبیعی وآبخیزداری استان و فعالیت۱۰ ساله طرح حبله رود در استان بازدیدی با حضور استاندار محترم سمنان، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیر کل بحران استانداری سمنان از پروژه های مشارکتی طرح حبله رود صورت گرفت.

علینقی حیدریان گفت: پروژه هایی که مورد بازدید قرار گرفت در سه اقلیم مختلف در استان واقع شده بودند. پروژه احداث آبگذر زیر زمینی منطقه آشنی در منطقه کوهستانی، پروژه مرمت و لایروبی قنات منطقه عمید آباد در منطقه کویری و ایجاد دهکده آبی نمونه اسد آباد در منطقه روستایی و کشاورزی همگی با مشارکت بالای ۵۰ درصد ذینفعان صورت پذیرفت.

وی اظهار داشت :از خصایص این پروژه ها میتوان به تغییراتی در نحوه اجرای پروژه ها، نحوه تخصیص اعتبار و نحوه هزینه کرد اعتبارات اشاره کرد که می تواند الگویی باشد برای تغییرات زیر بنایی در امر اجرا، تخصیص و هزینه کرد اعتبارات دولتی در بخش های دیگر.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: در این بازدیدها که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیر کل مدیریت بحران استان، استاندار را همراهی می کردند، از پروژه های (کاشت نهال و آبیاری) طرح بیابانزدایی در شهرستان های سرخه و سمنان، طرح جنگل کاری اقتصادی مشارکتی فولادمحله مهدیشهر و طرح مدیریت جامع منابع طبیعی حوزه دامغان رود بازدید کرد.

در این بازدید معاونین آبخیزداری، فنی و روسای ادارات شهرستان های سرخه، مهدیشهر و همچنین بهره برداران عرفی و مشارکت کننده در طرح های مشارکتی حضور داشتند.