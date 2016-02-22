پرهیز کاندیداها از تخریب و تهمت/حضور در انتخابات وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از مربیان عقیدتی و سیاسی سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه عمل کردن به معروف و نهی از منکر در اسلام اهمیت بسیاری دارد، اظهار داشت: متأسفانه اهمیتی که لازم بوده به امر به معروف و نهی از منکر داده شود مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه تمام کارهای خیر در اسلام به معروف و تمامی زشتی‌ها به منکر باز می‌گردد، بنابراین فریضه امر به معروف و نهی از منکر اهمیت بسیاری دارد، گفت: تمامی اعمال خوب حتی جهاد در راه خدا در کنار امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در برابر دریایی پهناور است.

استاد برجسته حوزه بیان کرد: چنانچه امر به معروف و نهی از منکر عملی شود، عزت، قدرت، رشد فرهنگی و سیاسی در سایه آن بوجود می‌آید.

نهی از منکر به معنای آمرانه نهی کردن نیست

وی با اشاره به اینکه در برخی از کشور‌ها وزارتخانه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آمده که هر منکری از هر فردی انجام شود مجازاتش می‌کنند، ادامه داد: نهی از منکر به معنای آمرانه نهی کردن نیست بکله باید به بازداشتن و جلوگیری از انجام منکر پرداخت.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه خداوند پس از آفرینش انسان سرنوشتش را در اختیار وی قرار داده، افزود: موظفیم معروف را در جامعه ایجاد کنیم و منکر را نیز از میان برداریم.

وی ضمن اشاره به تأکید اسلام بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: مسلمانان در برابر فضای جامعه و اعمال مردم مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر دارند.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به فعالیت دشمنان اسلام در جهان ادامه داد: اسلام از ابتدا دشمنانی داشته است که برای مقابله با آن‌ها باید مجاهدان را تربیت سازیم.

وی در ادامه گفت: حساس بودن نسبت به احکام اسلام ضروری است بنابرین باید با دیدن منکر خشمگین شد اما انسان‌های بی‌تفاوت به اسلام توجه چندانی ندارند.

اسلام دین رفاه طلبی نیست

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: پایه‌های اسلام شامل تقوا داشتن، اتحاد مسلمانان برای رسیدن به قدرت و امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اسلام دین رفاه طلبی نیست، افزود: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی عده‌ای از کاخ نشینان و مرفهین نگران طولانی شدن جنگ بودند در حالی که مستضعفان و قشر محروم جامعه در جنگ حضور یافته و در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم شرکت در انتخابات، افزود: حضور در انتخابات یک امر واجب و وظیفه همگانی است و همه مردم باید حضور یکپارچه در انتخابات داشته باشند.

وی تأکید کرد: باید به افرادی رأی داد که رنج و درد مردم را لمس کرده و با گرفتاری‌های آن‌ها آشنا باشند تا بتوانند مشکلات مردم را به خوبی رفع سازند.

آیت الله نوری همدانی گفت: کاندیداها باید از تخریب یکدیگر خودداری کنند و به همدیگر تهمت و افترا نزنند.