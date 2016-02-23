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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۵

مدیرکل دفتر امورآسیب های اجتماعی وزارت رفاه:

مجلس دهم پیشگام تدوین سیاست های مرتبط با آسیب های اجتماعی باشد

مجلس دهم پیشگام تدوین سیاست های مرتبط با آسیب های اجتماعی باشد

مدیرکل دفتر امورآسیب های اجتماعی وزارت رفاه گفت: مجلس دهم پیشگام تدوین سیاست ها، نظارت بر برنامه و ارزیابی پروژه های مختلف مرتبط با آسیب های اجتماعی باشد.

روزبه کردونی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حوزه های مختلف اجتماعی مانند بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده‌ از تحصیل، حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان، مقابله با اعتیاد، موضوع تغییر الگوی ابتلا به ایدز، خودکشی، مسائل مرتبط با سالمندان، معلولان و زنان سرپرست خانوار، حمایت اجتماعی از دختران ترخیص‌شده از بهزیستی و... دچار آسیب های جدی هستیم و وضعیت هرکدام از این موارد نه‌تنها در استان‌های مختلف که حتی در شهرستان‌های مختلف یک استان نیز متفاوت است و هرکدام نیاز به یک سیاست مشخص رفاهی دارد.

وی با اشاره به اینکه با تاکید مسئولان عالی رتبه کشور، مسائل اجتماعی، به ویژه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در راس اولویت های دستگاه های مختلف قرار گرفته است، اظهار داشت: انتظار این است که مجلس دهم پیشگام تدوین سیاست ها، نظارت بر برنامه و ارزیابی پروژه های مختلف مرتبط با آسیب های اجتماعی باشد.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه سپس توضیح داد: رهبری نظام در سال ۹۱ به عدم پیشرفت چشمگیر در «حوزه سبک و فرهنگ زندگی» اشاره و پرسش‌های متعددی در خصوص برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، پرخاشگری، دروغ و حقوق افراد در اینترنت مطرح کردند و همچنین در بند ۶ سیاست‌های کلی جمعیت صراحتا بر مقوله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید و در بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ضرورت ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید دارند با این وصف ضروری است نمایندگان مجلس دهم یکی از محورهای اساسی فعالیت های خود را مقوله کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی قرار دهند.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی سپس توضیح داد: برای نمونه باید برای کنترل و کاهش ۷۶۰ مرگ و میر ناشی از استفاده از سلاح سرد، کنترل و کاهش مرگ و میر سه هزار نفری بر اثر سوء مصرف مواد مخدر، کنترل و کاهش ۷۸۰ هزار نزاع منجر به معاینه در کشور اقدام و سیاست مشخص و معین داشته باشیم.

روزبه کردونی تاکید کرد: البته باید مراقب باشیم در وادی برخورد شعاری و سطحی نیفتیم و فراموش نکنیم که کاهش آسیب‌های اجتماعی تنها از طریق هماهنگی بین بخشی، گفتگوی اجتماعی و رویکرد سیاستی به آسیب‌های مشخص آن هم در منطقه‌های معین می تواند موفق باشد.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی در پایان اظهار امیدواری کرد: با مشارکت فعال مردم و شکل‌گیری یک مجلس سیاستی، مجلسی دهم بتواند نقش خود را در مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی ایفا کند و قادر به کمک برای حل مسائل و برخی بحران‌های پیچیده کشور باشد.

کد مطلب 3563210
مهناز قربانی مقانکی

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