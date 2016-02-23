مجلس دهم پیشگام تدوین سیاست های مرتبط با آسیب های اجتماعی باشد

روزبه کردونی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حوزه های مختلف اجتماعی مانند بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده‌ از تحصیل، حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان، مقابله با اعتیاد، موضوع تغییر الگوی ابتلا به ایدز، خودکشی، مسائل مرتبط با سالمندان، معلولان و زنان سرپرست خانوار، حمایت اجتماعی از دختران ترخیص‌شده از بهزیستی و... دچار آسیب های جدی هستیم و وضعیت هرکدام از این موارد نه‌تنها در استان‌های مختلف که حتی در شهرستان‌های مختلف یک استان نیز متفاوت است و هرکدام نیاز به یک سیاست مشخص رفاهی دارد.

وی با اشاره به اینکه با تاکید مسئولان عالی رتبه کشور، مسائل اجتماعی، به ویژه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در راس اولویت های دستگاه های مختلف قرار گرفته است، اظهار داشت: انتظار این است که مجلس دهم پیشگام تدوین سیاست ها، نظارت بر برنامه و ارزیابی پروژه های مختلف مرتبط با آسیب های اجتماعی باشد.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه سپس توضیح داد: رهبری نظام در سال ۹۱ به عدم پیشرفت چشمگیر در «حوزه سبک و فرهنگ زندگی» اشاره و پرسش‌های متعددی در خصوص برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، پرخاشگری، دروغ و حقوق افراد در اینترنت مطرح کردند و همچنین در بند ۶ سیاست‌های کلی جمعیت صراحتا بر مقوله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید و در بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ضرورت ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید دارند با این وصف ضروری است نمایندگان مجلس دهم یکی از محورهای اساسی فعالیت های خود را مقوله کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی قرار دهند.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی سپس توضیح داد: برای نمونه باید برای کنترل و کاهش ۷۶۰ مرگ و میر ناشی از استفاده از سلاح سرد، کنترل و کاهش مرگ و میر سه هزار نفری بر اثر سوء مصرف مواد مخدر، کنترل و کاهش ۷۸۰ هزار نزاع منجر به معاینه در کشور اقدام و سیاست مشخص و معین داشته باشیم.

روزبه کردونی تاکید کرد: البته باید مراقب باشیم در وادی برخورد شعاری و سطحی نیفتیم و فراموش نکنیم که کاهش آسیب‌های اجتماعی تنها از طریق هماهنگی بین بخشی، گفتگوی اجتماعی و رویکرد سیاستی به آسیب‌های مشخص آن هم در منطقه‌های معین می تواند موفق باشد.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی در پایان اظهار امیدواری کرد: با مشارکت فعال مردم و شکل‌گیری یک مجلس سیاستی، مجلسی دهم بتواند نقش خود را در مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی ایفا کند و قادر به کمک برای حل مسائل و برخی بحران‌های پیچیده کشور باشد.