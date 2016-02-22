۶۰۰خبرنگار خارجی برای پوشش اخبار انتخابات تهران ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاووشی ظهر دوشنبه در همایش بانوان و مشارکت حداکثری که با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و محلی این منطقه در سالن شهید طحانی ملارد برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه(س) در جمع خبرنگاران اظهار داشت:حضور بانوان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای مبارزات انقلابی، فرصتی ویژه و مغتنم بوده است که راهپیمایی بانوان زنجان قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با متانت و وقار و حجاب کامل، یکی از نمونه های آن به شمار می رود.

معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران افزود:امروزه نقش زنان در مدیریت جامعه انکار ناپذیر است و در بسیاری از موفقیت های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی مردان، نقش بانوان غیر قابل کتمان به نظر می رسد.

وی عنوان کرد: در عرصه انتخاباتی نیز نقش زنان بسیار برجسته خواهد بود و مشارکت قریب به نیمی از جمعیت کشور که متشکل از زنان و بانوان است در تعیین سرنوشت آینده این مرز و بوم بسیار نافذ و حائز اهمیت بوده و از این پس نیز خواهد بود.

چاووشی گفت: وجود مجلسی توانمند، مقتدر و اندیشه ورز، ضرورت کشور و نظام است و در شکل گیری چنین پارلمانی، رای زنان، تاثیرگذار و تعیین کننده است.

وی افزود:نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اراده، خواست، مطالبه و رای مردم انتخاب شده و در چنین شرایطی سزاوار است که اعضای مجلس با اشراف کامل به الفبای قانون، سیاست و دیگر عرصه های مملکتی و کشوری امر قانونگذاری و نظارت سازنده را لحاظ کنند.

رییس ستاد انتخابات استان تهران عنوان کرد:برخی نمایندگان شاخ و شانه کشیدن برای دولت را افتخار می دانند و با تذکر و طرح سئوال بی مورد در کار دولت و نظام اخلال و اشکال ایجاد می کنند که به واقع چنین نمایندگانی شایسته مجلس نیستند.

وی افزود:دولت تدبیر و امید با هدایت ها و رهبری مقام معظم رهبری، قفل و زنجیر تحریم را از پای ملت و کشور باز کرد اما در مقابل برخی از دلواپسان عنوان می کنند در قضیه برجام موفق عمل نکردیم.

چاووشی گفت:در واقع امر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعتبار خود را در نظام بین الملل باز یافته و امتیازاتی که دریافت کرده ایم در قبال ارائه تضمین برای عدم ساخت بمب هسته ای بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدا نیز ما به دنبال چنین موضوعاتی نبودیم و ضامن و پشتوانه این ادعا فتوای مقام معظم رهبری است و در چنین شرایطی که ما از ابتدا نیز در صدد ساخت سلاح هسته ای نبوده ایم، بطور یقین در گرفتن امتیاز و رفع تحریم ها موفق عمل کرده ایم.

کشور و رهبری متعلق به گروه خاصی نیست

معاون سیاسی- اجتماعی استانداری تهران با اشاره به ضرورت ورود نمایندگانی مجرب، هوشمند و متعهد به مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:کشور به مجلسی عقلانیت محور و پیشرو نیازمند است که با پرهیز از افراطی گری پیگیر سیاست های اقتصاد مقاومتی، رفع بیکاری و دیگر امور حائز اهمیت کشوری باشد.

وی افزود:کشور و رهبری متعلق به حزب و گروه خاصی نیست و افتخار و بزرگی آن برای همه ملت است و تمامی پیشرفت ها و توفیقات آن نیز به تمامی آحاد جامعه تعلق دارد.

تمایل خبرنگاران خارجی برای پوشش انتخابات استان تهران

وی با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو گفت:قریب به ۶۰۰ خبرنگار خارجی برای انعکاس و پوشش اخبار در استان تهران اظهار تمایل و ثبت نام کرده اند و امیدواریم همچون گذشته با حضور برجسته، چشمگیر و حداکثری مردم در پای صندوق های رای، برگ زرین دیگری از دموکراسی و مردم سالاری دینی این مرز و بوم در تاریخ ثبت شود.

چاووشی گفت:یکی از ویژگی های کشور ایران تنوع و تکثر قومیتی است و در چنین شرایط و بستری، تنها راه حفظ و استمرار امنیت پایدار، انتخابات است.

بستر و زمینه لازم برای مشارکت حداکثری بانوان فراهم است

بهمن خطیبی، فرماندار ملارد نیز با اشاره به نقش کلیدی زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور عنوان کرد:در تمامی ادوار و مقاطع تاریخی انقلاب، نقش زنان موثر، بی بدیل و کارآمد بوده است.

وی افزود: در شهرستان ملارد نیز این قاعده جاری و ساری است و با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش شده زمینه و بستر لازم برای حضور و مشارکت حداکثری بانوان در پای صندوق های رأی فراهم شود.

خطیبی گفت: از نخستین روز شهریور ماه، ستاد انتخابات در این شهرستان شکل گرفت و تلاش شد تمهیدات و تدابیر لازم برای برگزاری انتخاباتی با نشاط و حداکثری اتخاذ شود.

مشارکت اجتماعی در انتخابات امانت است

حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه شهرستان ملارد نیز با اشاره به جایگاه والای زنان در مکتب اسلام عنوان کرد:از صدر اسلام تاکنون مشارکت مذکور با حضور حضرت خدیجه(س) آغاز شد و سپس با نقش آفرینی و حضور بی نظیر حضرت فاطمه(س) در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، الگویی شایسته، برجسته و بی بدیل به جهانیان معرفی شد.

وی افزود: بعداز انقلاب نیز این زمینه و ظرفیت، تقویت و مهیا شد تا زنان در تعیین سرنوشت کشور و آینده خودشان موثر واقع شوند.

امام جمعه ملارد یادآور شد: مشارکت اجتماعی در انتخابات یک امانت است و در قبال امانتی که به ما واگذار شده، مسئول و پاسخگو هستیم و باید تمام تلاش خود را برای مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح به کار بندیم.