برخی به دنبال تخریب چهره های ارزشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید هاشم غیاثی پیش از ظهر دوشنبه در یادواره ۵۰۰ شهید شهرستان بیرجند ضمن گلایه از مسئولان استانی به دلیل عدم حضور در این جلسه اظهارکرد: مراسم یادواره شهدا برای تجلیل از ایثارگری‌ها و فداکاری های شهدا برگزار شده و حضور در این گونه جلسات لیاقت می‌خواهد.

وی با اشاره برخی بداخلاقی های تبلیغاتی بیان داشت: در پوسترهای تبلیغاتی شاهد بودم عده ای توفیق شرکت در جبهه و بسیج را از افتخارات خود می‌دانند اما اصولگرایی را زیر سوال برده‌اند.

وی بیان داشت: امروز حتی در استان گروهی دست به تخریب چهره های ارزشمندی مانند آیت الله جنتی و علامه مصباح یزدی می زنند که که اگر از کار خود دست برندارند بعد از انتخابات من کارهای آنان را افشا خواهم کرد.

وی با بیان اینکه هیچ گاه قصد تخریب در انتخابات نداریم، بیان داشت: گروه هایی که از کاندیدای خاص حمایت می کنند تنها در سایه قانون فعالیت های خود را دنبال کنند.

سردار غیاثی با تاکید بر اینکه وظیفه ماست که پیام شهدا را به نسل‌های بعد منتقل کنیم، بیان کرد: وصیت نامه‌های شهدا در انتقال پیام شهدا نقش مهمی دارد که باید جمع آوری و حفظ شوند.

وی با اشاره به اینکه عزت مندی امروز ایران اسلامی را مدیون خون شهدا هستیم، تصریح کرد: شهدا توانستند پرچم اسلام ناب را که توسط امام (ره) به احتزار در آمده بود بر افراشته نگه دارند.

وی بر پاسداری و حفاظت از دستاوردهای انقلاب تاکید کرد و گفت: جوانان شهدای جوان و نوجوانان را الگوی خود قرار دهند.

سردار غیاثی با اشاره به اینکه عده ای در راه میثاق با شهدا جان خود را فدا کردند، بیان کرد: عده ای دیگر نیز هستند که کار سختی در پیش دارند و باید در مسیر اهداف متعالی خود ثابت قدم باشند.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه نباید خانه آخرت خود را به خاطر خانه دنیا خراب کنیم، ادامه داد: در این ۳۷ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد شهدای زیادی بری تنومند شدن نهال انقلاب جان خود را نثار کرده‌اند و هزینه های سنگینی داده‌ایم که باید امروز قدر دان این انقلاب و نظام باشم و از دستاوردهای آن دفاع و حراست کنیم.