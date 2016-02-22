مسابقات ورزشی جام شهدای مدافع حرم در اهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و با حضور پنج تیم در سالن ورزشی کارگران اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان اهر برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر مقام اول را از آن خود کرد، تیم شهرداری اهر دوم شد و تیم شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

در مسابقات والیبال نیز تیم شهرداری اهر قهرمان مسابقات شد و اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر نیز مقام دوم را از آن خود کرد و کاپ اخلاق مسابقات نیز مشترکاً به تیم های اداره راه و شهرسازی و معدن مس مزرعه رسید.

همچنین در رقابت های تنیس روی میز نیز ابوالفضل ابراهیم پور از شهرداری به مقام اول، پرویز اسلامی از شهرداری دوم و تقی چمنی از تیم اداره راه و شهرسازی شهرستان اهر به مقام سوم دست یافتند.

مدد سمندری معاون فرماندار شهرستان اهر ظهر دوشنبه در اختتامیه این مسابقات فعالیت های ورزشی را در جهت سلامتی در جامعه لازم دانست و گفت: اگر مسابقات ورزشی در تمامی رشته ها برگزار شود علاوه بر ایجاد نشاط، زمینه ای هم برای استعدادیابی جوانان است.

گفتنی است اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر، اداره ورزش و جوانان و حوزه مقاومت بسیج کارگری و کارمندی برگزار کنندگان این مسابقات بودند.