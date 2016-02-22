استان زنجان در زمینه صنعت نساجی رتبه دوم کشوری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر دوشنبه در دیدار فعالان اقتصادی استان زنجان با سفیر دانمارک در ایران با بیان اینکه استان زنجان در مسیر ترانزیت مرکز به غرب و شمالغرب کشور قرار گرفته است، افزود: استان زنجان موقعیت خوبی در زمینه زیرساخت های سرمایه گذاری دارد و می تواند فضای ایده آلی را برای سرمایه گذاران فراهم کند.

وی ادامه داد: استان زنجان از نظر استراتژیک نیز بهترین منطقه برای استقرار صنایع محسوب می‌شود و می‌تواند از نظر امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی به بازارهای مصرف و سرمایه‌گذاری بسیار مهم است

جمیلی با بیان اینکه استان زنجان دارای ذخایر عظیم معدنی بخصوص در حوزه صنعت سرب است افزود: بزرگ‌ترین معدن سرب و روی در زنجان، این استان را به قطب سرب و روی کشور تبدیل کرده است.

رییس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه استان زنجان در زمینه نساجی دارای رتبه دوم کشوری است، افزود:بخش عمده ماشین‌آلات این صنعت در استان زنجان منطبق با نیاز بازار است.

جمیلی افزود: استان زنجان قابلیت خوبی در صنایع وابسته به برق و الکترونیک از تولید و توزیع ترانس‌های پرقدرت تا کابل و تجهیزات جزئی دارد و مسیر آتی سرمایه‌گذاری توسعه‌ای به همین محور اختصاص خواهد داشت.

رییس اتاق بازرگانی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه قابلیت بالای زنجان در بخش کشاورزی زمینه مهمی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش به وجود آورده است، ادامه داد: دامداری سنتی و صنعتی در استان زنجان وجود دارد و استقرار صنایع تبدیلی در این حوزه می تواند نقش تاثیرگذاری در زمینه استان داشته باشد.

جمیلی افزود: قابلیت بالای زنجان در بخش کشاورزی زمینه مهمی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش به وجود آورده است.