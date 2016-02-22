به گزارش خبرنگار مهر، انتخاباتی شدن فضای کشور، در کنار همه جنب‌وجوش‌ها و پویایی‌اش، آسیب‌هایی نیز دارد که یکی از آن‌ها عدم پاسخگویی مسئولان به بهانه انتخابات و تاثیر این پاسخ‌ها به وجهه حقیقی یا حقوقی برخی نامزدها یا دستگاه‌هاست.

این روزها پاسخ غالب به بسیاری از سوالات، ارجاع به بعد از برگزاری انتخابات است و این در حالی است که برخی مسائل با توجه به نزدیکی به نوروز نیاز به پاسخ شفاف و عاجل دارد.

یکی از موضوعاتی که از چندماه پیش به صورت جدی طرح شده و شاهد اعتراضات مردمی نیز درباره آن بودیم، بحث مجموعه بهاران منطقه 4 و 17 است. در حالی که با تعیین کمیته چهار نفره از سوی مجلس قرار شده بود به آخرین وضعیت مجموعه‌های بهاران در این دو منطقه رسیدگی و پاسخ آن به اطلاع اهالی برسد، نمایندگان عضو این گروه تحقیق پاسخ به آخرین وضعیت این دو مجموعه را به بعد از انتخابات ارجاع می‌دهند، این در حالی است که تنور مصاحبه‌ها در مسائل دیگر بسیار داغ است.

حجت‌الاسلام میثم امرودی، معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران چندی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این دو مجموعه گفت: جمع آوری معتادان و اسکان آن ها وظیفه شهرداری نیست، از ما دعوت کردند که ورود پیدا کنیم. در این زمینه در مجلس شورای اسلامی صحبت و مقرر شد تیمی چهار نفره متشکل از دو نماینده مجلس، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر و عضوی از مرکز مشارکت‌های اجتماعی شهرداری وضعیت را بررسی و نسبت به این دو مجموعه تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: خود من با حضور در بین مردم به آنها اعلام کردم در این دو مجموعه قرار نیست معتاد زندگی کند، اینجا کمپ نیست، بلکه مرکز کارآفرینی و مهارت آموزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حدود بیست روز از این گفتگو می‌گذرد و قرار بود نتیجه این تیم تحقیق یک هفته‌ای مشخص و به مردم اطلاع داده شود، تیم چهارنفره نسبت به این موضوع هنوز اطلاع رسانی نکرده است و برخی از این اعضا پاسخ به آن را به بعد از انتخابات ارجاع می‌دهند.

حجت‌الاسلام امرودی در پاسخ به این سوال که چرا تکلیف دو مجموعه بهاران هنوز روشن نشده، تاکید کرد: اکنون من مسئول نیستم و قرار است نتیجه را این تیم چهارنفره اعلام کند.

وی تاکید کرد: ما در این زمینه به مردم اعتماد لازم را دادیم که معتادی در این مجموعه‌ها ساکن نمی‌شود. کمیته بررسی و تعیین کنند که اگر نیاز به مجموعه بهاران نیست، ما هم می‌پذیریم به شرطی که این وظیفه که مسئولیت آن با بهزیستی است تعیین تکلیف شود.

معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره متکدیان و فعالیت عمونوروزها و حاجی فیروزها در روزهای منتهی به عید نوروز گفت: در حال حاضر هر چه بگوییم ممکن است برخی دستگاه درگیر شوند یا زیر سوال بروند؛ پس بهتر است در این مورد بعد از انتخابات مجلس صحبت کنیم.