به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ درباره اعتصاب بازیکنان پرسپولیس در تمرین روز دوشنبه گفت: یک سوء تفاهم بود که به بازیکنان گفتم به باشگاه بروید و این سوء تفاهم را برطرف کنید و با ذهن صاف و پوست کنده سر تمرین بیایید. من هنوز با طاهری جلسه نداشته ام.

وی افزود: ترسم از این بود که بازیکنان به خاطر شرایط روحی، مصدوم شوند. برای همین گفتم تمرین نکنید. نخواستیم ریسک کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه از در پشتی ورزشگاه درفشی فر بیرون رفته بود، گفت: هر موقع این در شلوغ باشد، از آنطرف بیرون می روم.

برانکو درباره اینکه مهدی طارمی رفتار بدی با خبرنگاران داشته و خودش را بزرگتر پرسپولیس خطاب کرده بود، گفت: این رفتار را تایید نمی کنم. شما همکاران ما هستید. هم از خودمان و هم از بقیه انتظار داریم که رفتار مناسبی با رسانه ها داشته باشند. ولی شما هم باید درک کنید که شاید بازیکن ما عصبانی بوده است. قرار است من هم امشب با طاهری جلسه داشته باشم تا اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، بدانیم.

وی با بیان اینکه لغو بازی تدارکاتی با پارسه خوب نیست، گفت: امسال باشگاه تا اینجا نسبت به پارسال خیلی بهتر عمل کرده است.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه گفته می شود پیشنهادی از یک تیم اماراتی را رد کرده است، گفت: من برای یک کار شخصی امارات بودم و مذاکره ای با هیچ تیمی نداشته ام. تمرکز من روی کار در پرسپولیس است تا وظیفه ام را به نحو احسن انجام بدهم.

برانکو درباره اینکه طاهری اعلام کرده برنامه بلندمدتی با وی دارد، گفت: طبیعی است همه ما اینجا از دل خود مایه گذاشتیم. تمام تلاشمان را می کنیم که به همکاری خود ادامه بدهیم. هنوز درباره جزئیات حرفی نزده ایم چون کارمان خیلی زیاد است. مهمترین موضوع، بازی های پیش رو است. اول باید با بازیکنانی صحبت شود که قراردادشان تمام شده است. طاهری خیلی درگیر کار است ولی الان باید تمرکزمان روی کارمان باشد.

سرمربی پرسپولیس در خصوص بازی با ستارگان هنر و موسیقی که قرار بود هفته آینده برگزار شود، گفت: بازی با این تیم را در تعطیلات نوروز انداخته ایم که مردم هم بتوانند آن را تماشا کنند.

برانکو در خصوص سفر پرسپولیس به کشور عمان تاکید کرد: سعی می کنیم بعد از بازی با صبای قم به عمان برویم و تا قبل از سال جدید یعنی ۲۹ اسفند به ایران برگردیم.