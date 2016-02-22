آمریکا کشورهای آفریقای غربی را آموزش نظامی می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت آمریکا اعلام کرد قصد دارد طرحی برای آموزش نیروهای نظامی دولتی در کشورهای آفریقای غربی علیه گروههای تروریستی از جمله بوکوحرام اجرا کند.

اوایل ماه جاری گروههای شورشی در بمب گذاری اماکن عمومی کشور مالی هفت نفر از نیروهای سازمان ملل را کشتند و ۳۰ نفر نیز زخمی شد.

بوکوحرام در حمله به نیروهای دولتی در کامرون دو نفر از نظامیان این کشور را به قتل رساند. ارتش کامرون اعلام کرد پیش از این یک بمب کارگذاشته شده در یک کارخانه در شهر گاشی نیجریه را خنثی کرده است.

آمریکا اولین طرح آموزشی خود را برای نیروهای پلیس سنگال شروع کرده است که طی آن ۵۰ افسر پلیس برای مبارزه با شورشیان و خنثی کردن حملات احتمالی تروریست ها آموزش می بینند.

بعد از کشور سنگال ارتش آمریکا در نظر دارد برای آموزش نظامیان کشور موریتانی اقدام کند که تاریخ دقیقی برای این آموزش ها اعلام نشده است. «عیسی دیاک» فرمانده نیروهای نظامی مرزبانی ارتش سنگال می گوید این آموزش ها برای بالا بردن تجربه نیروهای نظامی این کشور در برخورد با تروریست ها است.

وی گفت: هرچند هنوز حمله تروریستی خاصی علیه سنگال صورت نگرفته است ولی به نظر می رسد خطر تروریسم تمام کشورهای غرب آفریقا را تهدید می کند. قرار است در طرح آمریکایی آموزش نیروهای نظامی کشورهای غرب آفریقا حدود ۱۷۰۰ نظامی از بیش از ۳۰ کشور آفریقایی شرکت داشته باشند.