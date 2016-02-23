پیشنهاد استاندار سابق تهران؛ هر منطقه تهران یک نماینده داشته باشد

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر نیاز شهرستان ری، شمیرانات و اسلامشهر به وجود نماینده ای مستقل در پارلمان گفت: انتخاب یک نماینده یا هر فردی در انتخابات کاری دشوار و به نوعی نشدنی است که نتیجه این مسئله هم تشتت در رای افراد است.

وی افزود: این شیوه رای دادن در انتخابات و انتخاب ۴۶ نفر در میان کاندیداهای انتخاباتی خبرگان و مجلس شورای اسلامی در تهران فاصله آرای انتخاباتی را کم و زیاد می کند.

تمدن از دیگر معایب اینگونه رای دادن و انتخاب چند ده نفره افراد از میان لیست های متعدد و متنوع را زمان‌بر و نیازمند داشتن اطلاعات زیاد از نامزدهای انتخاباتی دانست و درباره ایده خود در انتخاب نمایندگان تهران و شهرستان ها در مجلس شورای اسلامی گفت: تقسیم مناطق تهران در هنگام انتخابات و رای گیری از ایده های قابل پیگیری است که متناسب با جمعیت و وسعت هر منطقه و شهرستانی کاندیدا معرفی شود.