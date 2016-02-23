خاطراتی که یاد صادق طباطبائی را زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اولین درگذشت سید صادق طباطبائی با نام همایش «ایام صادق» با حضور و سخنرانی دکتر علی جنتی وزیر ارشاد، لوریس چکناواریان، دکتر محمدمهدی جعفری، حجت الاسلام سید محمود دعایی، مهندس حسین کاشفی،حجت الاسلام والمسلمین محمد مقدم، حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی، محمدعلی مهتدی، دکتر محمدرضا بهشتی و تعدادی دیگر از بزرگان حوزه فرهنگ و علاقه مندان به مرحوم دکتر طباطبایی، عصر امروز سوم اسفند ماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

دکتر غزاله طباطبایی و عدنان طباطبایی، فرزندان دکتر طباطبایی، جواد طباطبایی و دکتر فاطمه طباطبایی، خواهر و برادر دکتر طباطبایی، فاطمه صدرعاملی، همسر دکتر طباطبایی، سپیده طباطبایی، برادرزاده دکتر طباطبایی، حورا صدر و ملیحه صدر، فرزندان امام موسی صدر، مهندس مهدی فیروزان، داماد امام موسی صدر و تعدادی دیگر از اعضای خانواده طباطبایی، صدر و صدرعاملی در بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت دکتر صادق طباطبایی حضور داشتند.

سیدرضا صالحی امیری، عبدالحسین مختاباد و نجف لکزایی نیز در این جلسه حاضر بودند. این مراسم با استقبال بسیار خوبی روبرو شد به طوری که جمعیت بسیار زیادی در بیرون سالن و فروشگاه شهرکتاب سرپا و نشسته مراسم را دنبال می کردند.

یادگیری همواره در زندگی او وجود داشت

اولین سخنران این مراسم مهدی فیروزان مدیرعامل شهر کتاب گفت: توسعه فردی در گرو یادگیری است و یادگیری عنصری است که در همه سال های زندگی صادق طباطبائی وجود داشته است. علاوه براین همیشه شخصیتی ماندگار می شود که مفهوم وجودی اش با بقیه متفاوت باشد. حاتم طایی و ابن سینا بخاطر مفهوم وجودی خود از بقیه متمایز شدند و این همان چیزی است که ما امروز به آن نیاز داریم.

وی افزود: مفهوم وجودی صادق طباطبائی که او را از بقیه متمایز می کرد اخلاق او بود و این چیزی است که ما امروز به آن نیاز داریم ما از دل شخصیت صادق طباطبائی اخلاق را بیرون می کشیم و باید تلاش کنیم آن را توسعه دهیم.

همت و پشتکار

غزاله طباطبائی، سخنران دیگر این مراسم بود که در مدت زمان کوتاهی سابقه علمی و ویژگی های شخصیتی پدرش را برای حضار شرح داد. وی گفت: پدرم در سن 18 سالگی به آلمان می رود وارد دانشگاه آخن می شود او رشته شیمی را برای تحصیل انتخاب می کند و بعد از گرفتن دیپلم که معادل فوق لیسانس بود وارد مقطع دکترا در رشته بیوشیمی می شود. نکته بسیار مهم اینکه در 50 سال پیش رشته بیوشیمی رشته جوانی بود.

وی افزود: همت و پشتکار از ویژگی های مهم و بارز پدرم بود. درست است که ایشان فرد با استعدادی بود ولی استعداد به تنهایی کافی نیست، استعداد زحمت هم می خواهد.

صادق طباطبائی اقیانوس بود نه دریاچه

لوریس چکناواریان از آهنگسازان برجسته کشورمان و دوست صمیمی صادق طباطبائی از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی گفت: صادق، دریاچه نبود، بلکه اقیانوسی بود که جزایر مختلفی داشت. او با موسیقی و دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی آشنایی داشت و با او می توانستم ساعت ها درباره موسیقی صحبت کنم.

وی افزود: اولین بار با ایشان در اجرای سمفونی 9 بتهوون آشنا شدم و در همان جا با صحبت هایی که باهم کردیم فهمیدم در موسیقی استاد هستند.علاوه براین، صادق طباطبائی پیانیست بسیار خوبی بود و شخصیت بزرگ و دوست داشتنی داشت و یاد او همیشه درقلب من خواهد ماند.

نقش امام موسی صدر در تربیت صادق طباطبائی

سخنران بعدی این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی بود. وی به تعریف خاطراتی از پدر صادق طباطبائی مرحوم آیت الله سید محمدباقر سلطانی پرداخت و گفت: آیت الله سلطانی از نوادر روزگار و مجسمه فضیلت، اخلاق و کرامت بودند ایشان با اینکه شایستگی تدریس عالی ترین دروس حوزوی را داشتند ولی به فروتنانه ترین شکل ممکن سطح پائین تری را تدریس می کردند. عموم مراجع امروز از شاگردان ایشان بودند.

وی افزود: به این ترتیب صادق طباطبائی در یک بستر معنوی، علمی، اخلاقی و عرفانی رشد می کند او فرزند پدری است که از دنیا هیچ نمی داند و سراسر معرفت و معناست البته در کنار آقا صادق فرزندان شایسته دیگری هم رشد می کنند ولی آقا صادق سرآمد بقیه است.

دعایی در ادامه به تشریح ویژگی های شخصیتی شهید بهشتی که از معلمان صادق طباطبائی بود پرداخت گفت: شهید بهشتی مرد رنسانس در حوزه بود، او حوزه ای که ایستا و در قهقهرا بود را نجات داد و با راه اندازی مدرسه دین و دانش فرزندان بسیاری از مراجع حوزه را وارد این مدرسه کرد؛ اکثر این بچه ها هم در کنکور قبول و موفق شدند و امروز از افراد معروف هستند.صادق طباطبائی هم یکی از این بچه ها بود.

سرپرست مؤسسهٔ اطلاعات اضافه کرد: یکی دیگر از شخصیت هایی که در پرورش مرحوم طباطبائی نقش داشتند دایی بزرگوار ایشان، امام موسی صدر بود. ایشان آقا صادق را تشویق کردند که به آلمان برود و درس بخواند ضمن اینکه استعدادهای او را کشف و با پدیده های هنری آشنا کردند.

وی در پایان همچنین خاطراتی را از ملاقات مرحوم طباطبایی با امام در نجف اشرف بیان کرد.

گفتگو، میانه روی و اعتدال

محمد مهدی جعفری از دوستان صادق طباطبائی که از شیراز برای شرکت این مراسم آمده بود، گفت: صادق طباطبائی انسان میانه رو و معتدلی بود و همین خصلت بارزترین وِیژگی شخصیتی او بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه گفته است: مهم ترین افرادی که از من پیروی می کنند افراد میانه رو هستند. در قرآن و همه متون دینی هم به حرکت در راه وسط و حذر از افراط و تفریط تاکید شده است.

حسین کاشفی از دیگر دوستان صادق طباطبایی نیز درا دامه سخنرانی کرد و گفت: صادق طباطبائی یک شخصیت چند وجهی داشت؛ او هم در مسائل علمی مثل شیمی و نجوم موفق بود هم در مسائل جامعه شناسی و هنری. به طوری که ایشان در دانشگاه آلمان به عنوان استادیار تدریس می کردند و جزو پژهشگران علوم تجربی آلمان بودند علاوه براینکه مدرک مترجم رسمی دادگستری آلمان هم داشتند.

وی افزود: گفتگو و تعامل یکی دیگر از ویژگی های مرحوم طباطبائی بود، چیزی که با توجه به مسائل داخلی و منطقه ای امروز به آن نیاز داریم. امروز جای گفتگو در میان ما خالی است و باید از تجربه های گفتگویی صادق طباطبائی درس بگیریم و استفاده کنیم.

هویت او در اروپا مسخ نشد

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به عنوان میهمان ویژه این مراسم حضور داشت و گفت: بنده از زمان قبل از انقلاب یعنی سال های 1354 دوست ایشان بودم؛ اواخر سال 54 به همراه محمد منتظری سفری به آلمان داشتیم که در همان جا با صادق طباطبائی آشنا شدم و ارتباط ما از همان جا شکل گرفت. پس از آن با سفرهای ایشان به بیروت ارتباط ما بیشتر شد تا اینکه در همان سال آقای رفسنجانی تصمیم گرفتند یک بنیاد فرهنگی در پاریس راه اندازی کنند و آقای طباطبائی هم به ایشان خیلی کمک کردند. بعد از انقلاب دسترسی به ایشان و ادامه ارتباط سخت شد و بین رابطه ما فاصله افتاد تا حدود 7-8 سال پیش که من دوباره ایشان را ملاقات کردم و در کنسرت های مختلف تالار وحدت می دیدمشان.

وی افزود: یکی از ویژگی های صادق طباطبائی این بود که در شرایطی که خیلی ها رفتند و تحت تاثیر فرهنگ خارجی قرار گرفتند و به عبارتی هویتشان در اروپا مسخ شد ایشان اینگونه نشدند و خیلی به شئون دینی و فرهنگی مقید بودند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: ایشان همچنین در مراسم اعتصاب غذایی که سال 1356 روحانیون مبارز خارج از کشور راه انداختند نقش بسیار مهمی داشتند و این اعتصاب به کمک ایشان برگزار شد.

جنتی در پایان گفت: در دورانی که بنده در وزارتخانه مشغول بودم هم دو- سه باری پیش من آمدند و کتاب هایشان را آوردند که البته دوبار آخر وضعیت جسمی خوبی نداشتند و من متوجه بدحالی ایشان شدم بعد هم که به دیار باقی شتافتند. فقدان ایشان و چنین افرادی خسارت بزرگی به ما وارد می کند وامیدواریم فرزندان ایشان راه او را ادامه دهند.

صادق طباطبائی خودش بود

محمد مقدم از دیگر دوستان صادق طباطبائی سخنران بعدی این مراسم بود. وی گفت: چیزی که من در آقا صادق دیده بودم و عاشقش شدم این بود که او می توانست خیلی کارها بکند ولی نکرد، می توانست به خیلی جاها برسد ولی نرفت. او می توانست به گونه دیگری لباس بپوشد و ژست بگیرد و به جاهای دیگری برسد ولی نخواست و نکرد.

وی افزود: مرحوم صادق، روی تناقض های وجودی خودش ایستاد و کاری را انجام می داد که به آن می اندیشید. بیایید از صادق صداقت در رفتار را بیاموزیم و یاد بگیریم هم با خودمان وهم با دیگران صادق باشیم.

محمدعلی مهتدی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و استاد دانشگاه که از مشهد به خاطر این مراسم آمده بود نیز به صورت کوتاه و مختصر به بیان خاطراتی از سفر مرحوم طباطبایی به لبنان پس از پیروزی انقلاب و همچنین ارتباط و علاقه حافط اسد رییس جمهور سابق سوریه به وی پرداخت.

اشتیاق به زندگی

آخرین سخنران این مراسم سپیده طباطبائی، برادرزاده مرحوم طباطبائی سخنرانی احساسی کرد و برای مدتی جمع را در حزن فرو برد. وی گفت: عمو جانم همیشه در تلاش بودند و روحیه خستگی ناپذیر داشتند، علاوه براینکه او همیشه با دنیای اطرافش در صلح و آشتی کامل بود. ایشان همواره یک شور و شوق وصف ناپذیر به زندگی و انسان داشتند که من را در شگفتی فرو می برد.

وی افزود: رشته تحصیلی من در مقطع کارشناسی به تشویق عمو جانم شیمی بود و یادم است یکبار که در حال درس کار کردن با من بود یک مشت یاس خوشبو از یاس هایی که خودشان در باغچه کاشته بودند به من دادند و من آنها را لای جزوه های درسی ام گذاشتم امروز حسرت این را می خورم که کاش او را همچون یاس های آن روز بیشتر بوییده بودم.