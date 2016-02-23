خبرگزاری مهر، استان تهران-ناصر رمضانی: مقوله امنیت همواره یکی از مؤلفههای اساسی در تحقق توسعه پایدار و شکوفایی محسوب میشود و بهواقع هرگونه خلل و چالشی در این عرصه، روند رشد، پیشرفت و بالندگی کشور را به مخاطره میاندازد.
بدون تردید یکی از دستاوردها و ویژگیهای برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ثبات و پایداری امنیتی این مرز وبوم است که دوست و دشمن، معاند و موافق همواره بر آن صحه گذاشتهاند و ایران اسلامی را یکی از امنترین نقاط جهان معرفی کردهاند.
در شرایطی که در بسیاری از نقاط خاورمیانه همچون سوریه، عراق، افغانستان، یمن، ترکیه، دود، آتش و خون، اقصی نقاط سرزمینهای آنان را به چالش کشیده، ایران اسلامی در میان این منطقه ناآرام بهعنوان جزیره ثبات و امنیت مطرح و زبانزد خاص و عام است.
در چنین فضا و شرایطی، سیل و خیل عظیم مشتاقان کشور و نظام برای حضور در پای صندوقهای رأی لحظهشماری میکنند.
بدون تردید مشارکت حداکثری مردم یکی از مهمترین و برجستهترین دستاوردهای انتخاباتی هفتم اسفندماه به شمار میرود که حصول آن در ارتقا و استمرار امنیت پایدار در این خطه پهناور تعیینکننده خواهد بود.
یقیناً یکی از الزامات مشارکت حداکثری مردم، تأمین امنیت شعب اخذ رأی و رأیدهندگان است و با عنایت به اهمیت موضوع همچون انتخابات گذشته تدابیر ویژهای از سوی متولیان امنیتی و انتظامی کشور در این خصوص اندیشیده شده است.
حسین کاغذلو، فرماندار قدس طی روزهای گذشته در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع در چهار محورِ امنیت عمومی، تسهیل تردد خودروها و اتخاذ تدابیر ترافیکی، امنیت شعب اخذ رای و امنیت صندوق ها طرح ها و برنامه های شورای تأمین با پشتیبانی و مشارکت مجموعه انتظامی شهرستان قدس پیگیری و عملیاتی خواهد شد.
کاغذلو عنوان کرد: امنیت صندوق ها و شعب اخذ رأی به فراخور موقعیت منطقه ای به سه گروه حساس، نیمه حساس و عادی تامین خواهد شد.
از لحاظ امنیتی در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم
سید شهابالدین چاووشی، رییس ستاد انتخابات استان تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص طرحها و برنامههای استانداری تهران برای برگزاری انتخاباتی توأم با آرامش و امنیت حداکثری اظهار داشت:تمهیدات و تدابیر ویژهای در این خصوص اندیشیده شده تا حماسه سیاسی هفتم اسفندماه با آرامش حداکثری مردم و واجدین شرایط رأیدهی رقم بخورد.
وی افزود:طبق قانون، تأمین امنیت صندوقها در استان تهران بر عهده نیروی انتظامی است و در صورت لزوم و تشخیص شورای تأمین، امکان بهرهگیری از سایر نیروهای نظامی نیز وجود دارد.
چاووشی گفت:با عنایت به برنامهریزیهای لحاظ شده و تلاش دستگاههای امنیتی و انتظامی، ازلحاظ امنیتی در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم.
آمادگی ۱۰۰ درصدی دستگاههای امنیتی و انتظامی غرب استان تهران
شهرستانهای غرب استان تهران ازلحاظ موقعیت منطقهای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و بهزعم بسیاری از کارشناسان و مسئولان، منطقه مذکور بهمثابه کمربندی است که در امنیت پایتخت نیز مؤثر است.
بهطور طبیعی در چنین شرایطی، حفظ امنیت و آرامش در این خطه از استان تهران، از ضروریاتی است که همواره مدنظر قرار داشته و در انتخابات پیش رو نیز برنامهریزیهای مدون و اصولی بسیاری در این خصوص تنظیم و طراحیشده است.
سردار محسن خانچرلی، فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزیهای مؤثر و مطلوبی که در این خصوص تنظیم و طراحیشده عنوان کرد:مباحث امنیتی و انتظامی مرتبط با انتخابات از ماهها پیش در دستور کار قرار گرفت و بررسیها و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذشده است.
وی افزود:جلسات متعددی دراینارتباط با مجموعه استانداری و فرمانداریهای شهرستانهای غرب استان تهران در قالب کمیسیونهای مربوط به انتخابات برگزارشده تا بدون بروز کمترین مشکل و خللی، انتخاباتی با آرامش و امنیت حداکثری اجرایی شود.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران عنوان کرد:تمامی شعبات اخذ رأی مورد شناسایی قرارگرفته و در نظر داریم در روز چهارشنبه نیز مانوری در این خصوص برگزار کنیم تا با آمادگی حداکثری به استقبال انتخابات برویم.
تدابیر ترافیکی ویژه در غرب استان تهران
خانچرلی در خصوص تسهیل روند تردد خودروها در روز برگزاری انتخابات گفت:در عرصه مذکور نیز تدابیر لازم مدنظر قرارگرفته و با حضور نیروهای راهنمایی و رانندگی و گشتهای متعدد، روند تردد خودروها کنترل و تسهیل خواهد شد تا شرایط برای حرکت روان اتومبیلها در این خطه از استان تهران به نحو مطلوبی فراهم شود.
وی افزود:از عموم مردم ساکن در این خطه نیز درخواست میکنیم نسبت به رعایت قوانین و ضوابط دقت نظر کافی را لحاظ کنند تا در این روز تاریخی شاهد بروز هیچگونه مشکلی در عرصه مذکور نباشیم.
ستاد بررسی تخلفات قانونشکنیها را با دقت رصد میکند
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت:ستاد بررسی تخلفات با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، انتظامی و ترافیکی فعال است تا در صورت بروز تخلف، برخوردهای مقتضی با عوامل تخلف و قانونشکن اعمال شود.
خانچرلی یادآور شد:با هیچ مشکل خاصی مواجه نیستیم و امیدواریم با حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی، روزی فراموش نا شدنی در تاریخ انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثبت شود.
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