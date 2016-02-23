نماینده مجلس باید توان مقابله با خطوط انحرافی را داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور شامگاه دوشنبه در گردهمایی اصولگرایان استان قم که در مسجد امیرالمؤمنین(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی اگر چه حجم کوچکی دارد، اما از نظر تأثیر نقش اتاق فرمان را در نظام جمهوری اسلامی ایفا می‌کند و همانطور که می‌تواند منشأ پیشرفت، تعالی و ترقی باشد می‌تواند عامل پسرفت، سکون و سقوط نیز باشد.

وی تدین، تقوا، دینداری و ولایتمداری را از شاخص‌های یک نماینده برشمرد و گفت: ولایتمداری به این معنا نیست که رهبر انقلاب مطالبی را فرموده و مطابق نظرمان بود را قبول کنیم چرا که این تبعیت از خود است در حالی که ولایت‌مداری جایی بروز پیدا می‌کند که نظر رهبر و ولی امر صد درصد مخالف نظر فرد باشد؛ و فرد به آن عمل کند.

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه اگر مسئولی ولایتمدار نباشد، به ضرر دنیای مردم است، افزود: بر اساس قانون اساسی ولی فقیه شخص نخست نظام بوده و علم او حجت شرعی است در صورتی که رئیس جمهور شخص دوم نظام است که باید از فرمان ولایت فقیه تبعیت کند و با کسانی که از منظر دین به بحث اداره کشور، نظام سیاسی اسلام و ولایت فقیه نگاه نمی‌­کنند، با منطق خودشان صحبت می‌کنیم.

وی افزود: اگر رؤسای جمهور و مجلس در مسیر تبعیت از ولایت زاویه ایجاد کنند به مردم آسیب می‌رسد زیرا این امر هدر رفتن امکانات و کاهش هم‌افزایی را به دنبال دارد که در این صورت رهبر انقلاب اسلامی برای حمایت از این مسئول حجت شرعی ندارند.

حجت الاسلام ذوالنور، آشنایی به مسائل کلان کشور را از دیگر ویژگی‌های یک نماینده عنوان کرد و تصریح کرد: اگر نماینده‌ای عضو کمیسیونی نیست، در ابعاد کلان کشور باید حرفی برای گفتن داشته و نسخه عملی برای مشکلات داشته باشد و نقایص و ضعف‌ها را بفهمد و جوهره آن را داشته باشد و نباید تک بعدی باشد.

تقابل با جریان‌های مقابل نظام شرایطی دارد

وی با اشاره به اینکه توان مقابله و جهت‌گیری در مقابل خطوط انحرافی از ویژگی‌های دیگر یک نماینده است و نماینده‌ای که اهل تعامل با همه جریان‌ها شد، خود نگهدار است، نه نگهدارنده نظام و ملت، گفت: یک مسئول در هر یک از ارکان نظام باید به شکلی حرکت کند که دشمن آن مسئول را دشمن بداند و دوست او را دوست بداند و در نفاق نمی‌توان به مردم خدمت کرد.

این کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقابل با جریان‌های مقابل نظام شرایطی دارد، توضیح داد: از نظر مبانی و اعتقادات اشتراک نباید وجود داشته باشد و نفاق و منافعی وجود نداشته باشد، معاملات پشت پرده نباشد که اگر باشد چنین فردی نمی‌تواند موضع قاطع داشته باشد.

وی با بیان اینکه در مسیر انقلاب و حل مشکلات مردم تعارف و تعامل بیجا، بی‌معنا است، ادامه داد: نماینده باید نسبت به مسائل جهان و منطقه صاحب نظر باشد و اگر به اعماق دشمنی‌های دشمن اشراف نداشته باشد او را متزلزل می‌کنند.

حجت الاسلام ذوالنور قدرت پرسشگری و مطالبه‌گری نسبت به فرامین رهبری را از دیگر ویژگی‌های یک نماینده دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب سال ۷۴ به دولت سازندگی فرمودند که بروید برنامه اقتصاد بدون وابستگی به نفت را ارائه دهید، طرحی آمد و بعد تعطیل شد و تا اکنون رهبری بار‌ها این موضوع را تأکید کردند که اگر هر سال ۵ درصد از وابستگی بودجه کشور به نفت کم می‌شد، امروز مجبور نبودیم همه هسته‌ای ر ا تحویل دهیم.

مجلس باید حرکت جهادی داشته باشد

وی با اشاره به اینکه نماینده باید قدرت بصیرت افزایی داشته باشد، افزود: ایجاد و تسریع در هر نوع تحریم به فرموده رهبری نغض برجام است در حالی که از وین تا امروز ۲۸ تحریم بر ما تحمیل و بعد از برجام ۸ تحریم جدید علیه ما ایجاد شده و اینجا است که نماینده باید منطق را داد بزند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه حضور هشت میلیون بیکار در جامعه یعنی روزی هشت میلیون دعوای خانوادگی، گفت: اکنون دولت می‌تواند از ظرفیت روسیه استفاده کند اما از اینکه ممکن است غربی‌ها بدشان بیاید از این ظرفیت استفاده نمی‌کند.

وی افزود: مجلس باید حرکت جهادی داشته باشد تا بتواند مشکلات نظام اسلامی را برطرف کند.