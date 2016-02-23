سیاه جامگان قم برابر تیم فوتبال صبای اراک مغلوب شد

اسماعیل وایمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور در دور گروهی در اراک در حال انجام است و مسابقات روز چهارم این گروه عصر دوشنبه در ورزشگاه پنجم مرداد اراک برگزار شد.

وی افزود: تیم سیاه جامگان قم که با ۲ پیروزی و یک شکست پا به چهارمین مسابقه خود گذاشته بود در دیدار با صبای اراک ناموفق بود و در ‌‌نهایت با شکست یک بر صفر میدان را ترک کرد.

سرپرست تیم فوتبال سیاه جامگان قم گفت: این شکست تیم سیاه جامگان قم را در امتیاز ۶ باقی نگه داشت اما نماینده قم در صورت پیروزی در آخرین بازی خود برابر نوای قرچک شانس زیادی برای کسب جواز صعود از این گروه به عنوان تیم دوم خواهد داشت.

وایمندی بیان داشت: سیاه جامگان در اولین گام برابر تیم شهر جدید البرز قرار گرفت و موفق شد یک بر صفر این تیم را شکست دهد اما در دومین بازی با ۳ گل به سایپای تهران باخت و سپس ۸ بر ۲ میلان اراک را شکست داد.

وی عنوان کرد: پنجمین مسابقه تیم سیاه جامگان قم در مرحله گروهی لیگ نوجوانان کشور امروز در اراک برابر نوای قرچک برگزار می‌شود و امیدواریم بتوانیم با پیروزی در این بازی، جواز صعود را به دست آوریم البته در روزهای گذشته شرایط سختی برای اسکان در اراک داشته‌ایم و به وضعیت میزبانی اراک معترض هستیم.

سرپرست تیم فوتبال سیاه جامگان قم تصریح کرد: تیم‌های صبای مرکزی، میلان اراک، سایپای تهران، نوای قرچک و شهر جدید البرز حریفان تیم سیاهجامگان قم را تشکیل می‌دهند و این تیم‌ها به صورت دوره‌ای با هم مسابقه می‌دهند.