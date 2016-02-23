همایش بزرگ اصولگرایان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش و گردهمایی بزرگ اصولگرایان استان قم شامگاه دوشنبه در مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد.

دراین گردهمایی حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور و احمد امیرآبادی فراهانی که از کاندیدای مورد حمایت شورای اصولگرایان استان قم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند حضور داشتند.

ابتدا پس از مدیحه سرای مسئول شورای هماهنگی اصولگرایان استان به سخنرانی پرداخت و به برخی اقدامات این شورا اشاره کرد.

علی محمدی گفت: شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم متشکل از ۱۱ تشکل است که به وظایف انقلابی، اجتماعی و سیاسی خود عمل می‌کنند؛ همچنین در انتخابات شورا‌ها هم نقش داشته و لیست آن مورد حمایت مردم قرار گرفت.

مسئول شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم تصریح کرد: با نشست‌هایی که داشتیم ‌‌نهایت به سه نفر یعنی حجت الاسلام آشتیانی، حجت الاسلام ذوالنور و امیرآبادی رسیدیم.

احترام جامعه مدرسین بر همه ما واجب است

وی با اشاره به اینکه احترام جامعه مدرسین بر همه ما واجب است و این‌ها یاران انقلاب، پیشکسوتان و بازوان رهبراند، گفت: پیش از این اعلام شده بود که به دلیل برگزاری انتخابات خبرگان رهبری این جامعه قصد ندارد برای نمایندگان مجلس لیست بدهند لذا چند ماه قبل از اینکه جامعه مدرسین لیست بدهد ما لیست خود را بستیم و بعد از ارائه لیست توسط جامعه مدرسین برای کسب تکلیف خدمت آیت الله یزدی رفته و موضوع را با ایشان در میان گذاشتیم که فرمودند: شما لیست خودتان را داده‌اید و از آن حمایت کنید و این هیچ تعارضی با لیست جامعه مدرسین ندارد.

محمدی تأکید کرد: به دنبال این هستیم که افرادی به مجلس راه پیدا کنند که صلاحیت، ایمان به ولایت و انقلاب و اسلام داشته باشند، ضد استکبار، مورد اعتماد مراجع عظام تقلید، ساده زیست و پاک دست باشند لذا با کمال افتخار از لیست خود حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه لیست ارائه شده توسط این شورا افرادی هستند که منویات رهبری را پیگیری کرده و بازی نمی‌کنند، عنوان کرد: باید از برخی کسانی که که به میدان آمدند و نام‌نویسی کردند که پس از مصلحت اندیشی از کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی انصراف دادند، تشکر کنیم که از آن می‌توان به آقایان یامین‌پور، یوسف احمدآبادی، محمد ودود حیدری، حجت الاسلام غلامی و حجت الاسلام سقای بی‌ریا نام برد که برای خرد نشدن لیست اصولگرایان اعلام انصراف کردند.

در این مراسم بیانیه جمعی از رزمندگان و ایثارگران استان قم مبنی بر حمایت از لیست شورای هماهنگی اصولگرایان قم قرائت شد و بعد از مراسم نیز سه کاندید به برخی از سؤال‌های حاضرین پاسخ گفتند.

شعار‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فتنه گر» و «کرسی مجلس ما جای منافقین نیست» از حاضرین شنیده می‌شد.

همچنین تعدادی با در دست داشتن دست نوشته‌هایی حمایت خود را از لیست اصولگرایان اعلام می‌داشتند که برخی از این نوشته‌ها عبارت یودند از: «اصولگرایی به عملکرد است نه به نام و نشان»، «نماینده نباید پازل دشمن را کامل کند، اول اشتغال ایرانی بعد اشتغال فرانسوی»، «نماینده باید از خدا بترسد نه از کدخدا»، «نماینده حامی طبقه محروم باشد نه حامی طبقه اشراف» و «نماینده باید وکیل المله باشد نه وکیل الدوله».