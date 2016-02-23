به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه ادیان و مذاهب با همکاری معاونت آزاداندیشی این دبیرخانه، کرسی ترویجی «گذار فلسفه دینی به معیار بین‌الادیانی اندیشه پیشرفت و نظریه مدیریت قدرت» را با ارائه دکتر احمد آکوچکیان و نقد دکتر تقی آزاد ارمکی برگزار می کند.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند پنج‌شنبه ۶ اسفندماه، از ساعت ۱۲:۴۵ به دانشگاه ادیان و مذاهب، سالن کنفرانس امام موسی صدر مراجعت نمایند.

خلاصه طرح بحث:

سؤال از نسبت دین و فهم و راهبری تغییر، همچنان سؤال زنده و پرهیاهوی جهان امروز است. در روزگار معاصر و برای اولین بار در تاریخ بشر سه جریان بزرگ تمدنی به یکدیگر رسیده‌­اند: یکی جریان تمدنی و بحران­‌های درونی آن در جهان غرب که امروز به صورت نسخۀ راهبرنده، به هر قیمتی، به ویژه به جهان سوم صادر می­‌شود؛ دوم، جریان­‌های دورۀ معاصری جهان اسلام با میانداری قطب­‌های گوناگون قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و جنبش‌های هر از چندی در آن؛ و سوم، جریان تمدنی و بحران­‌ها و لوازم آن در دورۀ معاصر ایرانی مصادف با ظهور انقلاب اسلامی با تاکید بر قرائت شیعی از اسلام و اندیشۀ حیات و اندیشۀ مدیریت تغییر و نضج آن در اقلیم­‌های پیرامونی. مسئله مشترک، «کدامین الگو برای راهبری انسان، جامعه و تمدن پیش روی بشری»، است. پاسخ به این حجم عظیم سؤالات با این رویکرد، الزامات و اقتضائات خودویژه خویش را دارد.

سطح نظام مسائل پیش روی دین، بسیار وسیع‌تر و ژرف‌تر از رویکرد چونان کانتی، اشلایر ماخری، وبری و مینتزبرگی، از حوزۀ کاربردی آینده‌نگاری راهبردی، تا جامعه‌شناسی دین تا معرفت‌شناسی و در عمیق‌ترین سطح تا فلسفۀ دین را شامل است. در این برهه، گذار و رویکرد فلسفۀ دینی (با تأکید بر اصل انتظار استعلاءیی) به معیار بین­‌الادیانی اندیشۀ پیشرفت و مدیریت قدرت، یک ضرورت ناگزیر برای همۀ ادیان انبیایی و حتی مکاتب نیمه الهیاتی ترقی خواه است.

در این‌ طرح نظر، کوشش‌ می‌شود الگوی‌ ساختاری نظری ـ اقدامی و روش‌‌شناختی‌ تازه‌ای‌ در خصوص‌ رابطه‌ دین‌ با توسعه (پیشرفت و مدیریت قدرت) ‌ پیشنهاد گردد. خاستگاه این رویکرد، با بر حذری از غلط‌اندازی خودخواسته یا ناخواستۀ اربابان قدرت به نام دین، بنیان متاپارادایمی(و به طور خاص معرفت‌‌شناختی‌ و روش‌‌شناختی) مدنیت معاصر دینی تلقی می‌گردد. در مجموع‌ می‌توان‌ گفت جهت‌گیری‌ اصلی‌ این‌ نگره، دست‌یابی‌ دقیقتر به‌ الگوی‌ بررسی‌ و تحقیق‌ حضور دین در جهان جدید است. سطوح مطبّقِ از نظری به عملیِ تحلیل این نسبت با مفروض داشت نسبت پیشرونده و بازخورندی آنها، به قرار زیر در نظام جامع مطالعات بین الأدیانی، در شش لایه پیشنهاد می‌شود:

۱ ـ از سطح نگرش فلسفه دین: دین به مثابه نسبت امر متناهی با امر نامتناهی غایی و نظام انتظارات مبتنی بر آن.

۲ ـ تا سطح بازخوانی معرفت‌شناخت اندیشه دینی به مثابه اندیشه دین‌شناخت پیشرفت و رهسپاری به نظریه دین‌شناخت پیشرفت، از مبانی پارادایمی تا الگوی نظام‌های مطلوب رشد.

۳ ـ تا سطح تحلیل توصیفی جامعه‌شناختی دین با لحاظ رخدادهای عینیت جامعه مسلمانی در چند دهه اخیر در جهان معاصر اسلامی.

۴ ـ تا سطح الگوی مدیریت توسعه‌ای دین در مقتضیات پایدار جامعه هدف.

۵ ـ و تا سطح الگوی آینده‌نگار راهبری تحول در عینیت جامعه دینی.

۶ ـ و تا سطح سازوکار گفتمانی پیشرفت با کانونیت تجربه هنری.

نظام‌یابی سطوح یادشده در گروِ یک الگوی روش‌شناختی ـ سازوکاری پیش‌رونده ـ بازخورندی (در قالب یک قیاس عملی) است. جهان جدید برای گذار از بحران­های بین­‌تمدنی معاصر حاجتمند این منطق بین­‌الأدیانی است. ظرفیت نظری، راهبرندگی توسعه‌ای، آینده‌نگاری، تداوم تمدنی و اگزیستانسیال ادیان و مکاتب داعیه‌ورز میانداری حیات پیش‌روی بشری، در این چارچوبه به تحلیل روشنتری می‌آید. نظر برگزیده­، اینک پیشِ روست.

این نظر پس از بیان تفصیلی مسئله در دو فصل، در تبیین سطوح یاد شده شش گانه نسبت دین و توسعه و روش شناسی تحقق آن سامان یافته است.