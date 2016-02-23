به گزارش خبرگزاری مهر، اولین فروش سالانه نقاشی و مجسمه‌ گالری فرشته شامل آثاری از هنرمندان مطرح حوزه هنرهای تجسمی کشور است که به مناسبت فرارسیدن نوروز برگزار می‌شود.

اسامی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه عبارت است از شهریار آریافر، امیر آذر، پونه اوشیدری، نگین باقری، مهروز بلادی، کیوان بیرانوند، فائزه بهارلو، تانیا پاکزاد، نازنین پورافشار، مهرداد پورنظر علی، علی پیروز، نسیم تقی پور، آهو حامدی، سهند حشمتی، مهسا خیرخواه، سارا رزمی، امید خاکباز، حسین خوش رفتار، حکمت رحمانی، شهناز زهتاب، لیلا سبیانی، علیرضا سعادتمند، بهزاد شیشه گران، امید شایان، عین الدین صادق زاده، فاطمه صفری، ابراهیم صفری، نیلوفر صالحی، کیوان عسگری، حسن عزیزی، حمیدرضا قیاسی، غزاله موسوی، میلاد محمودی، آرمان یعقوب پور، حمید عینی و اسفندیار مراد پور.

این نمایشگاه از تاریخ هفتم اسفندماه تا ۲۸ اسفندماه همه روزه از ساعت ۱۱ الی ۲۱ در گالری شهرکتاب فرشته به آدرس تجریش، خیابان مقصودبیک نرسیده به چهارراه حسابی شماره ۳۲ میزبان علاقه مندان است.