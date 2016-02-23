آمار شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ۹۵/ فردا آخرین مهلت ثبت نام

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرصت مجدد برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۵ و افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند، برقرار شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: داوطلبان تا ۵ اسفند فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند.

توکلی یادآور شد: فرصت اول ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ در روزهای ۱۶ تا ۲۵ آذرماه انجام شده است و ۷۰۰ هزار و ۶۶ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۶۶ هزار و ۴۸۵ نفر زن و ۳۳۳ هزار و ۵۸۰ نفر مرد هستند.

وی گفت: از روز سوم اسفند تاکنون نیز ۴ هزار و ۴۲۱ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند که با توجه به آمار ۷۰۰ هزا رو ۶۶ داوطلب قبلی در مجموع تاکنون ۷۰۴ هزار و ۴۸۷ نفر در این آزمون شرکت کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار می شود.