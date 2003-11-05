پرسپوليس سه بازيكن اصلي اش رادر اختيار ندارد

به گزارش خبرنگار "مهر" رضا جباري ، عارف محمدوند و يونس باهنر سه بازيكني هستند كه در بازي روزجمعه نمي توانند تيمشان را مقابل برق شيراز همراهي كنند.

جباري با اخطاري كه در بازي با پاس دريافت كرد سه اخطاره شد، محمدوند در اين بازي با كارت قرمز مسعود مرادي از زمين اخراج شد و يونس باهنر به علت مصدوميت در بازي با پاس، نمي توانند روز جمعه براي تيمشان به ميدان بروند.

در عوض بگوويچ براي اين بازي مي تواند از يحيي گل محمدي ، حميد استيلي و عيسي ترائوره كه در بازي با پاس محروم و مصدوم بودند استفاده كند.