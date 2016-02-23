به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد طالبی سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خارج شدن فهرست آثار هنرمندان شاخص برای بررسی های شورای موسیقی خبر داد و گفت: موضوع توجه ویژه به پیشکسوتان و نامداران عرصه موسیقی، موضوعی برخاسته از متن آموزه های آیینی این سرزمین و از جمله مطالبات منطقی فعالان این هنر است و ضروریات مسیر ارزش‌گذاری به توانمندی های متفاوت هنرمندان این حوزه یکی از نکات مهمی بوده که همواره مورد نظر و پیگیری قرار گرفته است.

سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: بر این مبنا دفتر موسیقی نسبت به تهیه فهرستی از پیشگامان صاحب سبک و نام آوران گرامی موسیقی امروز کشور کرده تا آثار موسیقایی این هنرمندان از مسیر طرح قطعات در شورای موسیقی این دفتر و طی مراحل بازبینی های کارشناسی مستثنی باشد .

طالبی گفت: این گام بی تردید ضمن احترام به شان هنری این دسته از سرمایه های معنوی موسیقی ایران، موجب رونق کیفی آثار ارائه شده در فضای هنری کشور و کوتاه شدن فرآیند زمانی صدور مجوزهای اجرا و نشر تولیدات ممتاز شود .