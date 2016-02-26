به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب می‌خوانیم: پیتر قفل را با سنگ شکست و راهی شد. صبح، می‌خواست بستری از برگ نرم برای خود بسازد؛ درست مانند انسان‌های جنگلی در قصّه‌‌ها. می‌خواست تنی به آب بزند و برای خودش آتش روشن کند، می‌خواست... او فهمیده بود که بیهوده منتظر دعوت عمّه‌اش شده برای همین از پرورشگاه فرار کرد و وقتی به خانۀ عمّه رسید متوجه سه بچّۀ دیگر در آنجا شد. ناامید به یک کلبۀ مخروبه میان جنگل رفت و پنهان شد. حالا باید چه کند؟ عمه، دیگر او را دوست ندارد و فراموشش کرده... آتش خشم و انتقام درونش زبانه می­‌کشد...

اوسولا وُلفِل نویسنده آلمانی کتاب «انتقامجوی سرخ»، در فرانکفورت به تحصیل در رشته تعلیم و تربیت پرداخت. او مدتی معلم بود و بعدها دستیار علمی اداره تحقیقات ادبیات نوجوانان «یوگنهایم» شد و در ۱۹۷۲ به عضویت انجمن قلم آلمان درآمد. چند رمان او کتاب سال آلمان شده و جایزه­‌های مختلفی را در سایر کشورها از آن خود کرده است. در مسابقه کتاب سال ۱۹۹۱ از برجسته‌­ترین نویسندگان کودک و نوجوان آلمان معرفی شد و جایزه ویژه آن سال را به خود اختصاص داد.

چاپ دوم کتاب ۱۱۲ صفحه‌ای «انتقامجوی سرخ» نوشته اورسولا وُلفِل با ترجمه کمال بهروزکیا در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با بهای ۵۶۰۰ تومان از سوی شرکت انتشارات ویژه نشر، منتشر و راهی بازار کتاب شد.