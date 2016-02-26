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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۰

«انتقامجوی سرخ» باز هم به کتابفروشی‌ها آمد

«انتقامجوی سرخ» باز هم به کتابفروشی‌ها آمد

چاپ دوم کتاب «انتقامجوی سرخ» نوشته اورسولا وُلفِل با ترجمه کمال بهروزکیا از سوی شرکت انتشارات ویژه نشر، منتشر و راهی بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب می‌خوانیم: پیتر قفل را با سنگ شکست و راهی شد. صبح، می‌خواست بستری از برگ نرم برای خود بسازد؛ درست مانند انسان‌های جنگلی در قصّه‌‌ها. می‌خواست تنی به آب بزند و برای خودش آتش روشن کند، می‌خواست... او فهمیده بود که بیهوده منتظر دعوت عمّه‌اش شده برای همین از پرورشگاه فرار کرد و وقتی به خانۀ عمّه رسید متوجه سه بچّۀ دیگر در آنجا شد. ناامید به یک کلبۀ مخروبه میان جنگل رفت و پنهان شد. حالا باید چه کند؟ عمه، دیگر او را دوست ندارد و فراموشش کرده... آتش خشم و انتقام درونش زبانه می­‌کشد...

اوسولا وُلفِل نویسنده آلمانی کتاب «انتقامجوی سرخ»، در فرانکفورت به تحصیل در رشته تعلیم و تربیت پرداخت. او مدتی معلم بود و بعدها دستیار علمی اداره تحقیقات ادبیات نوجوانان «یوگنهایم» شد و در ۱۹۷۲ به عضویت انجمن قلم آلمان درآمد. چند رمان او کتاب سال آلمان شده و جایزه­‌های مختلفی را در سایر کشورها از آن خود کرده است. در مسابقه کتاب سال ۱۹۹۱ از برجسته‌­ترین نویسندگان کودک و نوجوان آلمان معرفی شد و جایزه ویژه آن سال را به خود اختصاص داد.

چاپ دوم کتاب ۱۱۲ صفحه‌ای «انتقامجوی سرخ» نوشته اورسولا وُلفِل با ترجمه کمال بهروزکیا در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با بهای ۵۶۰۰ تومان از سوی شرکت انتشارات ویژه نشر، منتشر و راهی بازار کتاب شد.

کد مطلب 3563728

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