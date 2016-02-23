مجلس کارآمد نیازمند متخصصانی دلسوز و باتجربه است

خبرگزاری مهر- گروه استانها: درحالیکه تنها سه روز به برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه باقیمانده شورونشاط تبلیغاتی همچنان در شهرها و بخشها و روستاهای استان بیشتر شده و هواداران و نامزدها با معرفی توانمندی و برنامههای خود با سخنرانی و توزیع بروشورهای تبلیغاتی همچنان درصدد جلب آرا مردم بهسوی خود هستند.
در این میان آشنایی با دیدگاههای برخی از چهرههای معرفیشده از سوی گروههای سیاسی شاخص میتواند ملاک خوبی برای رسیدن به انتخاب برتر باشد تا مردم به جایگاه مجلس شورای اسلامی و خبرگان بیشتر اهمیت دهند و در گزینش خود بیشتر دقت کنند.
شایستهسالاری در انتخاب مدیران/ مجلس به افراد متخصص نیاز دارد
فاطمه محمد بیگی سر لیست اصولگرایان حوزه انتخابیه قزوین در میزگرد تخصصی خبرگزاری مهر در پاسخ به سؤالاتی دیدگاههای خود را مطرح کرد.
* در شرایط کنونی مجلس به چه تخصصهایی نیاز دارد؟
جمیعت ۷۵ میلیون نفری ایران ایجاب میکند تا به انواع تخصصهای موردنیاز کشور توجه کرده و افراد متخصص در بخشهای گوناگون را به مجلس بفرستیم تا قوانین کارآمد اجرای شود.
در شرایط کنونی باید گفت به متخصصانی در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، سلامت و بهداشت و امور اجتماعی نیاز داریم تا خلاء های قانونی را نیز تأمین کنند.
شاید در عرصه سلامت کارهای خوبی شده اما هنوز عدالت بهداشتی در کشور برقرار نیست و هزینههای درمانی مردم را آزار میدهد که در این عرصه نیز به متخصصانی نیاز داریم تا کمبودها را جبران کنند.
در عرصه زن و خانواده هم اسناد بالادستی خوب است اما در اجرا با مشکلاتی مواجهیم که ضمن بازنگری باید نواقص برطرف شود.
* برای شکلگیری مجلسی کارآمد چه باید کرد؟
باید افراد کارآمد وارد مجلس شوند زیرا هویت واقعی مجلس با افراد قوی و نخبه شکل میگیرد اما گاهی رأی آوری با حرکت در مسیر پوپولیستی است و عدهای با پول وارد میشوند که در شان مجلس نیست و این جایگاه رفیع را تنزل میبخشد لذا اگر افرادی توانمند، باسواد، متخصص، سادهزیست و شایسته وارد مجلس شوند به ارتقاء جایگاه این نهاد کمک مؤثری میشود.
به نظرم مجلس شورای اسلامی به مدیریت جهادی به معنای واقعی نیاز دارد و کسانی که روحیه انقلابی و جبهه و جنگ دارند میتوانند در این شرایط به مجلس کمک کنند.
*مهمترین موضوعات استان قزوین در حال حاضر چه مواردی است؟
کمبود آب شرب و کشاورزی از مشکلات اساسی استان است البته در زیرساختهای شبکه مخابراتی هم کمبودهایی داریم و در حوزه سلامت هم عدالت مناسبی برقرار نیست و همه مردم به خدمات پزشکی و درمانی یکسان دسترسی ندارند که باید جبران شود.
یکی از مشکلات هم بیکاری و ازدواج جوانان است که مورد غفلت واقعشده و باید موردتوجه جدی نمایندگان قرار گیرد.
متأسفانه در استان ما اکثر انتخابهای مدیران سیاسی و قومی و قبیلهای است و شاید مهمترین دلیل عقبماندگی قزوین باشد.
انتصابهای سیاسی و رابطهای موجب شده نتوانیم از همه ظرفیتهای ارزشمند استان استفاده کنیم و عقبماندگی در بخشهای مختلف ناشی از همین رویکرد است و باور عمیق من شایستهسالاری و سپردن مسئولیتها به افرادی توانا و کارآمد است .
*بهترین راه تبلیغ یک کاندید مجلس برای معرفی خود چیست؟
گفتگوی چهره به چهره و اعلام مواضع بهترین راه تبلیغ یک نامزد است و به نظرم روشهای کنونی با هزینههای زیادی که دارد و اسراف در آن مشهود است روش پسندیدهای برای تبلیغ نیست و این روند باید اصلاح شود.
پوستر چسباندن روشی قدیم و هزینهبر است و شاید نتواند بیانگر توانمندی یک داوطلب مجلس باشد لذا باد در دورههای آینده در این زمینه تجدیدنظر کرده و از روشهای نوین استفاده کنیم.
شبکههای اجتماعی و صداوسیما ظرفیتهای خوبی دارند که بهویژه در استانها میتوان از این ابزار با کمترین هزینه افراد داوطلب را به مردم معرفی کرد تا انتخاب اصلح و درست شکل بگیرد.
* ایجاد شبکه رادیویی و تلویزیونی بخش خصوصی تا چه میزان میتواند در تبلیغات زمان انتخابات مؤثر باشد؟
راهاندازی شبکههای خصوصی مسائل مختلف امنیتی و پدافند غیرعامل و نفوذ دشمن را بهعنوان تهدید دربر دارد که بهسادگی نمیتوان در این موردنظر دارد اما به نظرم در حال حاضر از همه ظرفیتهای موجود بهخوبی استفاده نمیکنیم و در گام اول بهرهمندی از همه توانمندی رسانه ملی در استانها میتواند بخشی از کمبودهای کنونی تبلیغات در زمان انتخابات را جبران کند.
لطفالله سیاهکلی اصولگرای مستقل هم به سؤالات خبرنگار مهر پاسخ داد.
* مجلس در شرایط کنونی به چه تخصصهایی نیاز دارد؟
مجلس به وکیلی نیاز دارد که در کنار دانش و تخصص دارای تجربه مدیریتی باشد و کارهای اجرایی را نیز در سابقه خود داشته باشد و تنها اتکا به سواد نمیتواند مشکل مجلس را حل کند.
تخصص در کنار تجربه میتواند دستاورد داشته باشد زیرا نماینده فقط در کمیسیون که حضور نخواهد داشت بلکه در همه امور صاحبنظر است که اگر فقط دانش خوبی داشته باشد جوابگوی نیازها نیست.
قانون فعلی به نظر ناکارآمد است و اینکه یک جوان با فوقلیسانس بدون هیچ تجربه مدیریتی میتواند وارد مجلس شود اما فردی که دهها سال سابقه مدیریت اجرایی دارد اما اگر مدرکش فوقلیسانس و دکتری نباشد نتواند در مجلس حضور پیدا کند نتیجهاش این میشود که امروز خلاء قانونی زیادی داریم و با مشکل مواجهیم.
باید تجربه در اولویت باشد و سپس مدرک و تخصص موردتوجه قانون باشد که تاکنون اینگونه نبوده و نیازمند بازنگری در قانون انتخابات هستیم.
*برای شکلگیری مجلسی کارآمد چه باید کرد؟
وکیل باید تخصص، مهارت، تجربه و سواد و دانش لازم را داشته باشد اما نماینده نیازی نیست اینهمه ویژگی را داشته باشد لذا بهتر است بگویم مجلس به وکیل مردم نیاز دارد تا جامع باشد و بتواند در کنار دانش باتجربه و سوابق مدیریتی به کشور خدمت کند.
وکیل مردم اگر شجاع و اخلاق مدار و قدرتمند و جسور و غیر وابسته بود میتواند دولتها را نقد منصفانه کند و مدافع جدی حقوق مردم هم باشد.
اگر بخواهیم مجلسی کارآمد شکل بگیرد باید وکیل واقعی مردم به مجلس برود و لزوماً این وکیل فقط باسواد نمیتواند نماینده خوبی هم باشد بلکه وکیل خوب کسی است که سلامت کار، تجربه، سابقه و مهارت مدیریتی هم داشته باشد زیرا اگر ما دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم باید مهارت حل آن را هم داشته باشیم.
*استان قزوین چه ظرفیت و کمبودهایی دارد و چرا نتوانسته به جایگاه خود در صنعت کشاورزی و گردشگری و علمی دست یابد؟
استانی که در رده ۳۸ بودجهای قرار دارد نیازمند اصلاح ساختار مدیریت است و باید مدیران ما از سطح دانش بالایی برخوردار باشند تا کارها را بهخوبی انجام دهند.
متأسفانه افراد مسئول استان تجربه لازم مدیریتی را ندارند درحالیکه در ۳۷ سال گذشته جمهوری اسلامی توانسته آنقدر نیروی متخصص تربیت کند که ما هیچ کمبودی نداریم و اگر قرار است کارآمدی نظام را به رخ دیگران بکشیم باید مدیریت خود را تقویت کنیم.
وی افزود: باید به شایستهسالاری پایبند باشیم و با تعهد محوری و تخصص محوری ناکارآمدی در بخشهای مختلف را جبران کنیم که تحقق آن نیازمند استفاده از مدیران شایسته و کار بلد است.
* بهترین تبلیغ برای یک نامزد و بهترین روش برای شناخت نماینده اصلح چیست؟
قانون انتخابات ایراد اساسی دارد و اگر قرار است مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود در یک هفته که نمیتوان خود را به مردم معرفی کرد.
اگر هدف انتخاب اصلح است باید به داوطلب فرصت داده شود تا برنامههای خود را تبیین و تشریح کند و یک هفته فقط برای تبلیغ است نه تبیین به همین دلیل نمیتوان خود را بهخوبی در معرض قضاوت مردم قرارداد.
قرار نیست که داوطلب وعده غیرواقعی و دروغ تحویل مردم دهد تا مردم بیاعتماد شوند لذا باید قانون اصلاح شود تا فرصت کافی برای بروز و معرفی و تبیین برنامههای افراد اصلح وجود داشته باشد.
روشهای کنونی مربوط به ۲۰۰ سال گذشته است و منطقی نیست کاغذی که با قطع درختان تهیه میشود مورداستفاده بیشازحد در تبلیغات قرار گیرد بلکه بهتر است از روشهای مدرن مانند فضای مجازی و صداوسیما استفاده کنیم.
با برنامهریزی میتوان ظرفیت صداوسیمای استانها را در اختیار داوطلبان قرارداد تا بتوانند توانمندی خود را نشان دهند و مردم هم از نزدیک با قابلیتهای منتخبان خود آشنا شوند که برگزاری مناظره در رسانه هم تأثیرگذار است.
امیدواریم مردم با آگاهی کامل و بررسی سوابق و توانمندی داوطلبان وکلای موردنظر خود را انتخاب کنند تا مجلسی قوی شکل بگیرد.
سید حمیده زرآبادی سر لیست اصلاحطلبان استان قزوین هم دیدگاههای خود را در خصوص توسعه سیاسی و نیازهای کنونی کشور به نمایندگانی کارآمد مطرح کرد.
* موانع توسعه سیاسی در ایران چیست؟
به نظر میرسد موانع توسعه سياسی در ايران بیشتر از راهكارهای توسعه سياسی است برای همين اول ما بايد موانع را برطرف كرده تا بتوانيم شرايط تسهيل به دوران گذار را فراهم کنیم برای مثال لازم است احزاب با دیدگاههای متفاوت در عرصه سياسی حضور پيدا كنند و تشکلهای صنفی و مدنی اجازه فعاليت داشته باشند که بایستههای اين كار پايين آوردن هزينه كار سياسی است.
* مهمترین مشکل اقتصادی کشور چیست؟
بزرگترین مشكل اقتصادی كشور به نظر میرسد در مديريت اقتصادی كلان است، اگر سیاستهای كلان كشور آينده مثبت و همراه با دورانديشی تهيه و تقديم مراجع اجرايی شود و اقتصاد نتواند با قسمتهای مختلف به استحكام برسد و هم سويی داشته باشد میتوان اميدوار بود مشكلات اقتصادی كشور حداقل در میانمدت قابلحل باشد البته در جهان سوم اقتصاد نيز متأثر از سياست است و نمیتواند بهتنهایی به سامان برسد.
*مهمترین موضوعات استان قزوین در حال حاضر چه مواردی است؟
استان به دليل قرار گرفتن در شاهراهها ناخواسته مشكلات استانهای همجوار مثل مهاجرپذیری را به دوش میکشد، ناهمخوانی بلوکهای اقتصادي با بلوکهای شهري و روستايي و ناجايگزيني شهرکهای صنعتي نوظهور به مشكلات استان دامن میزند. به نظر میرسد دخلوخرج سياسي استان متأثر از شرايط فصلي و گذرهاي ساير استانهاست. براي برونرفت از اين حالت ابتدا بايد مطالعات مردمشناسی و سپس جايگزين سازي و در پايان همسانسازی صورت گيرد تا باهم خوان كردن نيروهاي انساني چالش طبقات فرودست و فرادست را به حداقل رساند.
قزوين بهعنوان يكي از استانهای داراي پيشينه كشاورزي در سالهای اخير متأسفانه مورد بیتوجهی قرارگرفته است و دستدرازی صنعت به كشاورزي موجب شده است در برخي مناطق بهترين زمینهای كشاورز دستبرد صنعت قرار گيرند. همچنین بیتوجهی دريافت سهم حقيقي قزوين از آب طالقان موجب ضرر و زیانهای غیرقابلتصوری براي كشاورزي استان شده است. از ديگر سو قزوين با داشتن بيشترين آثار باستاني در كشور به دليل سو نگرشها و كم بینیها و ناديده گرفتن اولویتهای ملي نتوانسته جایگاه خود را از صنعت گردشگري به دست اورد.
همچنین ازلحاظ علمي نيز به دليل نزديكي به تهران و فرار مغزها نخبگان علمي خود را ناخواسته به تهران گسيل كرده است. اين ثمره نزديكي به پايتخت و بیتوجهی به نخبگان جامعه قزوين است.
* مجلس در شرایط کنونی به چه تخصصهایی نیاز دارد؟
میتوان بهطور مشخص گفت مجلس به تخصصهای خاص نيازمند است. مجلس قبل از هر چیز نيازمند جذب نخبگان با چندين تخصص است تا هنگام بررسي لوايح و قوانين با درك شرايط موجود و آشنایی با قوانين گذشته مشكلات قوانين و لایحهها را به حداقل ممكن كاهش دهد.
*برای شکلگیری مجلسی کارآمد چه باید کرد؟
براي شکلگیری مجلس کارآمد ابتدا لازم است شرايط انتخاب شدن و انتخاب كردن را تسهيل کرد و به شعور و بينش مردم ايمان پيدا كرد اگر رقابت منطقي، قانوني و فراگير باشد به نظر میرسد مجلسي با بینشها و نگرشهای مختلف اما مثبت بتواند شكل گیرد.
ساده زيستي و دوري از تشريفات چيزي نيست كه بتوان در شرايط كنوني از آن بهعنوان امتيازی براي يك نماينده حساب كرد، نمایندهای كه نتواند زندگي همردیف با افراد جامعه داشته باشد قطعاً بهسوی رانتخواری و فساد میرود و اين براي كشور و نظام خطرناکترین چيزي است كه میتوان تصور كرد.
بهترين تبليغ براي يك نامزد پشتوانه مدافعان او است. نمایندهای كه پشتوانه فكري و نيروي انساني نداشته باشد هرچه قدر هم در جامعه خوب ظاهر شود ظهور حقيقي نخواهد داشت.
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